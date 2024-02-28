spa.gov.iq umbrella رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق جميع المحافظات

كشفت وزارة العمل العراقية بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع المحافظات العراقية خلال الأيام المقبلة، ويأتي هذا بعد انتظارها طويلاً لحاجة المواطنين إلى الدعم المادي لمساعدتهم في ظروف الحياة المعيشية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار في دولة العراق، ونوضح لكم عبر هذه المقالة ومن خلال موقعنا “البديل” خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 العراق الوجبة السابعة

المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تحتل بوابة مظلتي الرعاية الإجتماعية العراق إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في جميع المحافظات العراقية، وخاصةً مع إعلان وزير العمل والشئون الإجتماعية أحمد الأسدي بأنها البوابة الإلكترونية الرسمية التي يتم من خلالها نشر أي أخبار تتعلق بوزارة العمل ودفعات الرعاية الإجتماعية، وهناك شروط معينة لابد من توافرها في المقبولين بالوجبة السابعة العراق 2024 وهي:-

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

إقامة المتقدم بشكل دائم داخل أراضي العراق.

أن يكون عمر المتقدم من الذكور من عمر 15 و60 عام.

أن يكون عمر المتقدم من النساء ما بين 15 و 55 عام.

عدم حصول المتقدم على راتب حكومي.

أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أولاد وأكثر وتعاني من الفقر.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 الرعاية الاجتماعية العراق بدون الذهاب لمكاتب الوزارة في كل محافظة اتبع الخطوات الآتية:-