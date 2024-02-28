“الإعلان الأول”مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 …والقنوات العارضة

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024،بعد النجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة العام الماضي والذي تخطى ملايين المشاهدات ، لما فيه من أحداث شيقة تفاعل معها المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وخلال الساعات الأخيرة بدات عمليات البحث تتزايد عن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ومواعيد عرضه على قناة dmc وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

حيث يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024، إلا أن الشركة المنتجة للمسلسل أكدت أنها لم تحسم الأمر في تقديم الجزء الثاني من المسلسل، فيما أكد المخرج “محمد سامي” أن عرض جزء ثاني من المسلسل هو أمر صعب بسبب النجاح الذي حققه الجزء الأول، مؤكداً على أنه يجب أن يكون الجزء الثاني أضخم من الجزء الأول وهذا ما يجعلنا نفكر ألف مرة قبل أخذ قرار التصوير.

حيث يهتم عدد كبير من المشاهدين التعرف على حقيقة عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، وعلى الرغم من كثرة الأخبار إلا أن الفنان محمد رمضان لم يدلى بأية تصريحات بشأن هذا الأمر، هذا ما جعل المشاهدين تعتقد أنه سوف يفجر مفاجأة كبيرة للمشاهدين قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة.

تردد قناة dmc الجديد

وتهتم قناة dmc بعرض العديد من الأعمال والمسلسلات الرمضانية والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد الآتي: