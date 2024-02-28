حقيقة تقديم موعد صرف راتب التقاعد العراق لهذا الشهر شباط 2024

ينتظر الجميع موعد صرف راتب التقاعد العراق لشهر مارس 2024، فهذا الشهر ينتظره الجميع بشغف كبير لأنة بعد زيادة الرواتب التي أعلنتها وزارة المالية، تعد معاشات التقاعد في العراق لها أهمية كبيرة جدا لدى المتقاعدين في العراق لأنها تمثل لهم مصدر الدخل الأساسي الذي يعتمدون عليه في حياتهم، لذلك تجدهم يشوفون لموعد صرف الراتب.

وعبر موقع البديل الإخبار نبين لكم موعد راتب التقاعد لهذا الشهر شباط 2024، وشروط الحصول عليه.

موعد صرف راتب التقاعد العراق

أطلق راتب التقاعد من وزارة المالية لهؤلاء الذي خدموا البلاد فترات طويلة، حتى تم إنهاء خدمتهم من قبل العمل الذي كانوا يعملون فيه، فهؤلاء هم الذين استحقوا راتب التقاعد بعد هذه المدة، وقد وضعت له وزارة المالية قوانين وضوابط أهما موعد صرف الراتب والذي حددته في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

متى تطلق رواتب المتقاعدين لهذا الشهر شباط 2024؟

يطلق راتب التقاعد في أول يوم في الشهر الميلادي، وهذا هو المعتاد من الوزارة، ولكن يتغير هذا اليوم في حالة الاضطرار فقط، فإذا وافق هذا اليوم يوم إجازة أو عطلة رسمية يتم تقديم موعد صرف الراتب يوم أو تأخيره يوم، لذلك فإن أول هذا الشهر يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية، لذلك سيتم صرف الراتب يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

شروط راتب التقاعد العراق

لابد لكل متقاعد الاطلاع على شروط الحصول على راتب التقاعد التي وضعتها وزارة المالية ليتمكن المتقاعد من الحصول على الراتب، وتشتمل هذه الشروط على التالي:

أن يكون المتقاعد عراقي الجنسية. وعمل أحد المؤسسا مدة لا تقل عن 20 عاما. لا يتجاوز راتب المتقاعد مليون دينار عراقي. أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما فمَا فوق. أن يكون المتقاعد سد رسوم التأمينات كاملة خلال مدّة عمله.

في حالة استكمال هذه الشروط يمنح المتقاعد راتب التقاعد من قبل الوزارة، ويمكن أيضا الدخول على موقع وزارة المالية للاستعلام عن موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر أو الاستعلام عن أي خِدْمَات أخرى تخص التقاعد.