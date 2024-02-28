“وحش الفئة من ريلمي” مواصفات هاتف Realme 11 4G الجباره.. وداعا للبطارية الضعيفة..!!
تعد مشكلة البطاريات الضعيفة هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعا التي تواجه المستخدمين في أجهزتهم الذكية، فمع تزايد استخدامنا للهواتف المحمولة في أنشطتنا اليومية، اصبحت الحاجة لبطارية تدوم طويلاً أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولكن مع إطلاق شركة Realme لهاتف Realme 11 4G، يمكننا القول وداعاً لمشاكل البطاريات الضعيفة والتوتر الناتج عن نفاد شحن الهاتف في وقت غير مناسب.
جهاز Realme 11 4G
Realme 11 4G هو هاتف مثالي للألعاب والاستخدام اليومي بفضل بطاريته الهائلة القدرة بسعة 5000 ميلي أمبير في الساعة، هذه البطارية القوية تمكنك من التمتع بتجربة استخدام هاتفك لفترة طويلة دون الحاجة للقلق بشأن نفاد البطارية، سواء كنت تستخدم هاتفك للتصفح عبر الإنترنت، مشاهدة الفيديوهات، لعب الألعاب الشديدة المتطلبات، أو حتى للعمل على تطبيقات مكثفة، Realme 11 4G سيكون دائماً جاهزاً لمواكبة احتياجاتك دون توقف.
مواصفات الجهاز
- يأتي الهاتف بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة، وبدقة وضوح 1080×2400 بيكسل FHD+ وكثافة بيكسلات تبلغ 411 بيكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز لتجربة مشاهدة أكثر سلاسة.
- يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio G99 ثماني النواة لتوفير أداء متميز وسريع في التشغيل.
- يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة Realme UI 3.0 لتجربة استخدام سلسة ومميزة.
- يمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 8GB لتشغيل التطبيقات بكفاءة وسرعة.
- تتوفر الهاتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 128GB أو 256GB، مما يتيح لك تخزين الكثير من الملفات والبيانات بسهولة.
- أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فتأتي بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط الصور الماكرو مع فتحة عدسة f/2.4، مما يسمح بالتقاط صور عالية الجودة في مختلف الظروف.