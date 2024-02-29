لا تخاطر بمحرك سيارتك! اكتشف زيت السيارة المغشوش بهذه الخطوات البسيطة!

في ظل انتشار الزيوت المقلدة والمغشوشة في الأسواق، أصبح من الضروري على مالكي السيارات البحث عن الطرق الفعّالة للتمييز بين الزيت الأصلي والمقلد، يتسبب استخدام الزيت المغشوش في تلف المحرك وزيادة في تكاليف الصيانة، مما يجعل من الضروري التعرف على العلامات التي تميز بينهما.

علامات التفريق بين الزيت الأصلي والمقلد

الشراء من منافذ معتمدة: ينصح بشراء الزيت من منافذ البيع المعتمدة للشركات داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة المعتمدة، للحصول على زيت أصلي ومضمون، يتمتع هذا النوع من الزيت بجودة عالية وتركيبة مثبتة علميا للحفاظ على صحة المحرك.

ينصح بشراء الزيت من منافذ البيع المعتمدة للشركات داخل محطات الوقود أو مراكز الصيانة المعتمدة، للحصول على زيت أصلي ومضمون، يتمتع هذا النوع من الزيت بجودة عالية وتركيبة مثبتة علميا للحفاظ على صحة المحرك. فحص قوام الزيت: يعتبر فحص قوام الزيت من الطرق الفعالة للتمييز بين الزيت الأصلي والمقلد.

يعتبر فحص قوام الزيت من الطرق الفعالة للتمييز بين الزيت الأصلي والمقلد. يتميز الزيت الأصلي بقوام متجانس ومتماسك، بينما يكون الزيت المقلد غالبًا غير ثابت القوام وقد يظهر عليه علامات عدم التجانس.

لون الزيت: يكون لون الزيت الأصلي كهرماني أو عسلي مائل، وذو شفافية عالية تمكن من رؤية الأشياء خلفه.

يكون لون الزيت الأصلي كهرماني أو عسلي مائل، وذو شفافية عالية تمكن من رؤية الأشياء خلفه. بينما قد يكون الزيت المقلد لونه أقل استقرارًا وقد يظهر عليه لون غير طبيعي.

الأصوات الخشنة من المحرك: يمكن أحيانًا سماع أصوات خشنة من المحرك عند استخدام الزيت المقلد، نتيجة لعدم تزييت المحرك بشكل جيد.

بينما يساعد استخدام الزيت الأصلي على تقليل هذه الأصوات وضمان أداء المحرك السليم.

وجود شعارات الجودة: يحمل الزيت الأصلي عادة علامات الجودة مثل شعار API وشعار SAE، مما يعكس حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية وضمان جودته.

يحمل الزيت الأصلي عادة علامات الجودة مثل شعار API وشعار SAE، مما يعكس حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية وضمان جودته. التوقيت المناسب لتغيير الزيت: يجب تغيير الزيت وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الشركة المصنعة للسيارة، ويفضل استخدام زيوت معتمدة لتحقيق أداء محرك أفضل.

التوقيت المناسب لتغيير زيت المحرك وخطوات صيانته

يجب أن نفحص مستوى الزيت داخل السيارة من وقت إلى آخر، لتجنب مشكلات زيادة أو نقص الزيت التي قد تؤدي إلى تلف المحرك.

يفضل إجراء هذا الفحص عندما تكون السيارة باردة تماماً، وذلك للحصول على قراءة دقيقة لمستوى الزيت.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نلتزم بالمواعيد المحددة لتغيير الزيت، حيث يمكن تغيير الزيت بعد قطع المسافات التي تصل إلى خمسة آلاف كيلومتر أو عشرة آلاف كيلومتر، حسب نوع الزيت المستخدم.

كما يجب استبدال فلتر الزيت مع كل تغيير لضمان عملية تصفية فعالة للزيت ومنع وصول الرواسب إلى غرفة المحرك.

أما بالنسبة لفحص فلتر الهواء ومنظومة التبريد وشمعات الاحتراق، فهي خطوات أخرى ضرورية للحفاظ على أداء المحرك وتجنب الأعطال المفاجئة.

باختيار الزيت المناسب ومن خلال اتباع إرشادات الصيانة المناسبة، يمكن لأصحاب السيارات الحفاظ على أداء محركاتهم بشكل مثالي، إلى جانب ذلك، ننصح بالاستعانة بخدمات فنيين محترفين لتنفيذ عمليات الصيانة بشكل دوري وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة حتى نتجنب الوقوع في فخ الزيوت المقلدة والمغشوشة والاستمتاع بأداء محركاتهم بكامل قوتها وكفاءتها.