“الحقوا يولاد لولو اتخطفت”.. تردد قناة وناسه الجديد بجودة عالية.. نزلها ومتع عيالك..!!

قناة وناسه هي قناة فضائية مصرية متخصصة في عرض الأغاني العربية، خاصةً أغاني الأطفال، تأسست القناة عام 2012، ومنذ ذلك الحين أصبحت من أشهر القنوات العربية الموجهة للأطفال، هذا ونلاحظ الكثير من الاطفال والاباء والامهات يبحثون عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على تردد قناة وناسه الجديد للاطفال لكي يقوموا بتحميله لاطفالهم لمشاهده كافه البرامج والافلام الكرتونية وتسليه ومتعة الاطفال، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد قناة وناسة ومميزات القناة أيضا.

برامج قناة وناسه

أغاني لولو وهو البرنامج الأشهر على القناة، حيث يعرض أغاني لولو، وهي شخصية كرتونية محبوبة لدى الأطفال.

أغاني كرتونية تعرض القناة العديد من أغاني الكرتون الشهيرة، مثل كابتن ماجد، ونينجا، وبوكيمون.

برامج ترفيهية تقدم القناة العديد من البرامج الترفيهية للأطفال، مثل مسرح الدمى، وبرامج المسابقات.

تردد قناة وناسه

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11470.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ5/6.

الاستقطاب عمودي.

الجودة SD

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي.

الجودة HD.

مميزات قناة وناسه

هذا ونلاحظ الكثير من المزايا المتنوعة والمختلفة لقناه وناسه للاطفال والتي تميزها عن الكثير من القنوات الخاصه بالاطفال الاخرى ومن ضمن هذه المميزات هي