“فاضل ساعات وتقبض جهز محفظتك!!”.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة لكل المستفيدين وفقا لتعليمات رئاسية

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، جموع المواطنين يتسائلون عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالتزامن مع اقتراب حلول الشهر الكريم، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الاسابيع الماضية بضرورة زيادة المعاشات بقيمة 15% لكافة المستفيدين في اطار تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين بعدما ضربت موجة الغلاء الكثير من السلع الاساسية، واليكم التفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

فيما أعلنت التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 في وقتا سابق، حيث من المقرر أن يتم الصرف بداية من مطلع الشهر القادم بعد تطبيق الزيادة الجديدة، فيما كان من المقرر أن تطبق زيادة المعاشات 2024 في الاول من يوليو القادم وفقا لما تنص عليه المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 من شهر يونيو من كل عام، ويتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو سنويًا، ولكن بعد صدور القرار الرئاسي تم تبكير موعد صرف الزيادة لتكون في مارس 2024، بعدما ارتفعت كافة الاسعار بشكل ملحوظ وخاصة اسعار ياميش رمضان.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

– تصرف معاشات شهر مارس 2024 للشريحة الأولى في يومي 1 و2 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 1000 جنيه.

– تصرف معاشات شهر مارس 2024 للشريحة الثانية في يومي 3 و4 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه.

– تصرف معاشات شهر مارس 2024 للشريحة الثالثة في يومي 5 و6 مارس 2024، وذلك لمن يحصل على أكثر من 3000 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024

يمكنك الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024 وقيمتها بعد تطبيق الزيادة الجديدة من خلال اتباع ما يلي:

تسجيل الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا.

الضغط على كلمة صاحب معاش، ثم الضغط على الخدمات التأمينية.

الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال ادخال رقم البطاقة.

من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بداية من يوم الجمعة القادم، وهناك عدة أماكن يمكنك أن تحصل على معاشك من خلالها بسهولة، ألا وهي:

– منافذ البريد المصرى.

– ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

– البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

– منافذ فوري وكارت ميزة.

من المقرر أن يكون موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بداية من غدا الجمعة ولمدة 6 أيام متواصلة، وبالتالي سيتم الصرف قبل شهر رمضان الكريم ليتمكن المواطنين من شراء البلح والمكسرات، وفي خبر سار سيتم الصرف بالزيادة الجديدة.