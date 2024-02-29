متاح الان.. Link التسجيل في البرنامج الحر من أجل السكن الترقوي www.enpi.dz عبر الموقع الرسمي

تعمل الجزائر من حين إلى أخر على طرح بعض المشروعات السكنية التي يطلبها بعض المواطنين، ويتم التساؤل على طريقة التسجيل في البرنامج الحر من أجل السكن الترقوي التي يعتبر من أفضل وأهم المشروعات السكنية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان الجزائرية، ومن الضروري التعرف على الشروط الأساسية للتقديم حتى يتم التقديم لمستوفي الشروط فقط.

التسجيل في البرنامج الحر من أجل السكن الترقوي

أعلنت مؤسسة الترقية العقارية بالجزائر على طرح التسجيل في البرنامج الحر من أجل السكن الترقوي التي يعتبر من أهم البرامج التي أعلنت عنها الحكومة، وقد أوضحت بأنه يتم التقديم الكترونياً، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول على الموقع الخاص بالسكن الترقوي من خلال الضغط على الرابط .

اختيار التقديم على السكن الترقوي من الخيارات الموجودة على الشاشة.

بعدها يتم ظهور النموذج الالكتروني يلزم على المتقدم تسجيل كافة البيانات التي يطلبها الموقع، مع التأكد بأنها صحيحة مئة بالمئة.

ثم يتم إرسال كافة المستندات التي يطلبها الموقع لتأكيد التسجيل، بعدها يتم تسديد قيمة الرسوم لإتمام عملية التقديم.

بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على تأكيد الحجز.

ما هي شروط التسجيل في السكن الترقوي

بعد أن أوضحت الحكومة الجزائرية الخطوات الصحيحة في التقديم على البرنامج، من الضروري التعرف على خطوات التقديم الصحيحة، وهى كالتالي: