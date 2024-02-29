“الوجبة 132” رابط الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 عُموم المحافظات في العراق موقع وزارة الداخلية

الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024، من المواضيع التي تشغل المواطنين في كافة المحافظات العراقية خلال هذه الفترة، ويقودنا هذا الموضوع الذي يتم تداوله بكثرة من قبل المستفيدين من خدمات ومبادرات وزارة الداخلية العراقية مما تمكن المواطنين من الاستفادة من المبادرات والامتيازات على فترات متباعدة، والجدير بالذكر ان خدمة الاستعلام عن اسماء نقل النفوس تهدف الى التيسير على المواطنين في تخليص الأوراق الرسمية الخاصة بالكشوفات لمستندات سجل الاسرة أو استخراج أي نوع من الوثائق دون الحاجة للتطرق للعادات القديمة كالذهاب للجهات الحكومية.

الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024

إن خدمة الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 من أفضل الخدمات الإلكترونية التي تعد جزء من الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية العراقية لتساهم في توفير الوقت والجهد الوافر حيال الإجراءات اللازمة سواء كانت نقل أماكن الإقامة أو العنوان أو تغير الاسم أو اللقب أو كاستخراج شهادات الميلاد، أو القيد العائلي، وغيرها من الأمور التي تعد اكثر أهمية بالنسبة للمواطنين، لذا اليكم كيفية الاستعلام الدفعة الأخيرة فيما يلي:

بالانتقال الى الموقع الالكتروني الرسمي لـ وزارة الداخلية العراقية .

. بتسجيل الدخول عبر قسم بوابة حكومة المواطن الإلكترونية.

بعد ذلك، حدد خيار قسم خدمة الاستعلامات الخاصة بخدمة نقل النفوس 2024.

بكتابة البيانات المرجوة إدخالها لاكتمال عملية الاستعلام مثل الاسم، رقم الوجبة (131).

ثم بتحديد البيانات التي يجب تعديلها أو تحديثها.

اضغط على خانة استعلام.

ستظهر لك عريضة الكترونية تفيد التفاصيل المتعلقة بالوجبة الأخيرة.

خطوات التقديم على نقل النفوس بالجزائر لعام 2024

بعد التطرق إلى خطوات الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 بشكل وافي، نتطرق الى الإجابة على كثرة التساؤلات التي تتعلق بكيفية التقديم على نقل النفوس بالعراق 2024، واليكم خطوات التقديم:

انقر مجددًا على قسم بوابة المواطن الالكتروني.

حدد خيار تقديم طلب.

ثم بتعبئة الاستمارة بشكل صحيح إلكترونيًا.

ادخال جميع المستندات المطلوبة.

اضغط على خيار تقديم الطلب.

أعلنت وزارة الداخلية في الساعات الماضية عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة (132) بشكل رسمي في جميع المحافظات العراقية، وأكدت المصادر على أن الوزارة تعمل على إعلان الوجبة 133 أيضاً خلال الأيام المقبلة، ويمكن لجميع المتقدمين الإطلاع على الكشوفات التالية من أجل استخراج الاسماء الخاصة بهذه الوجبة.