الان تحديد موعد باك 2024.. وطريقة التسجيل عبر موقع الديوان الوطني bem.onec.dz

يعتبر امتحان البكالوريا من أهم الاختبارات التي تمر على الطلاب، وينتظرها جميع الطلاب، ويتم التساؤل على موعد باك 2024 وقد أوضحت وزارة التعليم الجزائرية بأنه من الضروري أداء الاختبار حرصاً من الطلاب على الالتحاق بالجامعة المناسبة لهم، وقد تم البحث بشكل مستمر على الموعد الأساسي في الحصول على الاختبار سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.

موعد باك 2024

تعد مرحلة البكالوريا من أهم الاختبارات التي تمر على الطلاب، ويتساءل الكثير منهم على موعد باك 2024 فتعد هذه الاختبارات من الاختبارات المهمة حيث بعد اجتياز الاختبار يتم حصول الطالب على الجماعة التي يتم التقديم عليها، وقد تم التوضيح بأن الاختبار سيبدأ في شهر فبراير بداية من 1 فبراير إلي يوم 15 فبراير، فمن الضروري الالتزام بالتقديم في هذه الفترة فقط.

خطوات التسجيل على اختبار الباك

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية بأنه من الضروري التقديم على الموقع الرسمي للاختبار من خلال اتباع الخطوات التالية: