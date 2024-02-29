الان تحديد موعد باك 2024.. وطريقة التسجيل عبر موقع الديوان الوطني bem.onec.dz
يعتبر امتحان البكالوريا من أهم الاختبارات التي تمر على الطلاب، وينتظرها جميع الطلاب، ويتم التساؤل على موعد باك 2024 وقد أوضحت وزارة التعليم الجزائرية بأنه من الضروري أداء الاختبار حرصاً من الطلاب على الالتحاق بالجامعة المناسبة لهم، وقد تم البحث بشكل مستمر على الموعد الأساسي في الحصول على الاختبار سنتعرف على كافة التفاصيل في السطور التالية.
موعد باك 2024
تعد مرحلة البكالوريا من أهم الاختبارات التي تمر على الطلاب، ويتساءل الكثير منهم على موعد باك 2024 فتعد هذه الاختبارات من الاختبارات المهمة حيث بعد اجتياز الاختبار يتم حصول الطالب على الجماعة التي يتم التقديم عليها، وقد تم التوضيح بأن الاختبار سيبدأ في شهر فبراير بداية من 1 فبراير إلي يوم 15 فبراير، فمن الضروري الالتزام بالتقديم في هذه الفترة فقط.
خطوات التسجيل على اختبار الباك
أعلنت وزارة التعليم الجزائرية بأنه من الضروري التقديم على الموقع الرسمي للاختبار من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص الخاص بديوان الاختبارات من خلال الضغط على الرابط.
- يطلب الموقع اختيار الولاية التي يقيم بها الطالب، بعدها يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.
- يطلب الموقع تسجيل رقم المصادقة الخاصة بالطالب، بعدها يطرح الموقع سؤال هام يجب على الطالب الإجابة عليه بالطريقة الصحيحة.
- بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على استظهار، وسيتم التأكيد الحجز على الاختبار ومن الضروري على الطالب الالتزام بالموعد الذي تم تحديده.