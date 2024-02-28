انتقام يمان رويا ودينيز سيدفعون الثمن .. موعد مسلسل المتوحش الحلقه ٢٤ على قناة الفجر الجزائرية

يبحث الكثير من المتابعين عن موعد عرض مسلسل المتوحش الحلقه ٢٤، وذلك بعد الشعبية الكبيرة التي حصل عليها المسلسل من قبل المواطنين بالوطن العربي، حيث يتم عرض المسلسل على قناتين هما قناة فوكس تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية، والجدير بالذكر أنه تم إذاعة الحلقة بالأمس على قناة تي في تي التركية، فضلاً تابعونا لنوافيكم بموعد عرضها اليوم على قناة الفجر الجزائرية.

مسلسل المتوحش الحلقه ٢٤

يتم بث الحلقة 24 من مسلسل المتوحش اليوم الأربعاء الموافق على قناة الفجر الجزائرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة مصر، كما تم عرض الحلقة بالأمس على قناة فوكس تي في التركية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت اسطنبول، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة مصر.

تردد قناة فوكس تي في التركية

يمكن للمواطنينن مشاهدة المسلسل من خلال قناة فوكس تي في التركية، بحيث يتم تحميلها من خلال ترددها المتاح على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11296.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

اضبط القمر الصناعي: نايل سات.

اضبط تردد: 12034

اضبط معدل الاستقطاب: افقي H.

اضبط معدل الترميز: 27500.

اضبط معامل تصحيح الخطأ : 3/4

ما هي قصة مسلسل المتوحش؟

مسلسل المتوحش هو مسلسل تدور أحداثه حول طفل تم اختطافه من قبل العصابات في اسطنبول، وتم تربيته في وسطهم حتى أصبح من أطفال الشوارع، وبعدما يكبر ويصبح شاباً يقوم بالعثور على عائلته الأثرياء.