أفضل ما تقدمه لأطفالك … شاهد قناة طيور الجنة بترددها الجديد 2024 وأهم ما تقدمه من برامج

شاهد قناة طيور الجنة على شاشة التلفاز من خلال إضافة تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، فمن أفضل ما تقدمه لأطفالك في بداية مراحل عمرهم شيء بناء يساعدهم على بناء شخصيتهم وفكرهم ومبادئهم، وهذا ما تجده في قناة طيور الجنة للأطفال التي تحرص على تنوع محتواها وجعله هادف في جميع الاتجاهات العلمية والثقافية والفكرية وغيرها.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي وأهم ما تقدمه من برامج وفقرات.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنك إضافة تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بالتلفاز عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر قائمة من الريموت كنترول. اختر إضافة قنوات يدويا. أضف تردد القناة كما سنفصله في الفَقَرة التالية. اضغط على زر بحث. احفظ الإعدادات وشاهد قناة طيور الجنة على تلفازك.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يوجد تردد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات وكذلك العرب سات، حيث يمكنك مشاهدة القناة على أي منهما بإضافة التردد الخاص بهما على جهاز إستقابلك:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات:

لتردد الخاص بالقناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة طيور الجنة 2024 وأهم برامجها

تمتاز طيور الجنة بتقديم محتوى هادف ومتنوع في اكثر من اتجاه قاصدة بذلك بناء شخصية الأطفال بشكل متكامل، حيث تقدم القناة برامج تعليمية وثقافية وترفيهية والتي منها ما يلي:

أغاني وبرامج قناة طيور الجنة:

أغاني طيور الجنة:بابا فرحان

ماما جابت بيبي

أنا عندي حمار

فرصة سعيدة

حبيبي يا رسول الله

طيور الجنة، وغيرها الكثير

برامج قناة طيور الجنة:

عالم جنى: برنامج تعليمي للأطفال الصغار يقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا من خلال شخصيات كرتونية.

عجائب جاد وإياد: برنامج كوميدي يقدمه جاد وإياد، حيث يقومان بتجارب علمية وأنشطة ممتعة.

عصومي ووليد: برنامج ترفيهي يقدمه عصومي ووليد، حيث يقومان بتقديم ألعاب ومسابقات للأطفال.

طيور زمان: برنامج يعرض أغاني طيور الجنة القديمة.

طيور مباشر: بث مباشر لقناة طيور الجنة.

ألعاب عصومي: برنامج يعرض ألعاب عصومي المفضلة.

استوديو وليد: برنامج يعرض إبداعات وليد الفنية.

سحر الكلام: برنامج يعلم الأطفال قواعد اللغة العربية بطريقة ممتعة.

جوان وليليان: برنامج يقدمه جوان وليليان، حيث يقومان بتقديم ألعاب ومسابقات للأطفال.

زين ويارا: برنامج يقدمه زين ويارا، حيث يقومان بتقديم ألعاب ومسابقات للأطفال.