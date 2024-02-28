تردد قناة الشمس HD نايل سات لمتابعة كافة البرامج .. ريهام يعيد وبرامج الطبخ الشهيرة

اشتهرت قناة الشمس في الوطن العربي كله ، وأصبحت من أبرز وأهم القنوات المتخصصة في عرض أنواع عديدة من البرامج والمسلسلات لذلك يتم البحث عن تردد قناة الشمس من قبل المشاهدين، وتقدم القناة برامج ثقافية وترفيهية، وتعمل على إضافة التطويرات لها بشكل مستمر من خلال تغيير التردد وتحديثه، وسوف نتعرف معا على تردد هذه القناة وكيفية الحصول عليها على أجهزة التلفاز فى هذا المقال.

تردد قناة الشمس على النايل سات

تقدم القناة المشاهدة بجودة عالية وصوت أوضح بجانب تغيير بعض من الأشياء الأخرى داخل القناة، ومن أبرز التحديثات الخاصة بقناة الشمس هو التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2024، حيث يأتي التردد الجديد كالتالي:

التردد: 12053.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

برامج قناة الشمس

تذيع قناة الشمس سلسلة من البرامج المتنوعة والفريدة من نوعها ، ومنها البرامج الآتية:

برنامج تحت الشمس تقديم مجدى الجلاد وجيهان منصور ومعتز بالله عبد الفتاح.

برنامج تفاحة مصرية تقديم مها أحمد.

برنامج ماما ميار مع ميار الببلاوي.

الكافيه مع كريم أبو زيد ونرمين الشريف.

برنامج كل الكلام مع منى الحسيني.

برنامج بالأصول تقديم عفاف شعيب وأحمد عبدون.

برنامج مطبخ الهنا مع محمود عطية وغادة نافع.

برنامج البيت السوري مع نائلة وجوليا.

برنامج حكاوى مصر مع أميرة بدر.

برنامج عالم الكبار مع حمدي الكنيسي.

برنامج الشفرة مع منى العراقي.

كيفية ضبط تردد قناة الشمس

يمكن ضبط تردد قناة الشمس على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات التالية: