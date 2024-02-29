“يابختك يللي عندك بطاقة تموين”.. حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين قبل رمضان .. الناس طايره من الفرحه..!!

يعد شهر مارس من كل عام شهرا مميزا بالنسبة للعديد من الأسر في مصر، حيث يأتي بفرصة لزيادة الدعم المالي لهؤلاء الأسر عبر زيادة قيمة بطاقات التموين، وقد أعلنت الحكومة المصرية أخيرًا عن زيادة قيمة بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه، لتصل إلى مبلغ إجمالي يبلغ 1000 جنيه في شهر مارس 2024.

الفئات التي يحق لها الزيادة

هذه الزيادة تعتبر خطوة إيجابية من الحكومة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتخفيف العبء المالي عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، تستفيد من هذه الزيادة العديد من الفئات المحتاجة، منهم الأسر ذات الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل، والأرامل، والمعاقين، والمسنين، والطلاب الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وتأتي هذه الزيادة لتخدم هذه الفئات وتوفر لهم بعض الراحة والدعم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

بيان وزير التموين

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لم تصدر أي بيانات تفيد بإجراء أو تغيير في بطاقات التموين خلال شهر مارس القادم، وأشار المصيلحي إلى أن الأخبار المتداولة غير دقيقة، داعياً المواقع الإلكترونية إلى التحقق من الصحة قبل نشر مثل هذه الأخبار لتجنب البلبلة التي تنشأ في المجتمع المصري نتيجة للأخبار المضللة، وأوضح أن المواطن يمكنه الحصول على المعلومات الرسمية والقرارات من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الإنترنت.