كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة 7 والأخيرة + شروط استحقاق الرعاية

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خدمة الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق عبر موقع الوزارة الرسمي ومنصة مظلتي، يأتي هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسر العراقية المستحقة للرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، سنتناول في هذا المقال كيفية الاستعلام عن المستفيدين في القوائم الاجتماعية والشروط اللازمة للتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

خلال الساعات الأخيرة، فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية باب الاستعلام عن قائمة المستفيدين من الوجبة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي. يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

يمكنك الدخول إلى منصة مظلتي من خلال الموقع الرسمي. ثم يتم الوصول إلى هيئة الحماية الاجتماعية والبحث في المعلومات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية. ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق. ثم انقر على خانة البحث عن الرعاية الاجتماعية في العراق. أدخل رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لها. ضع اسمك الكامل في الخانة المناسبة. ستظهر أمامك قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية متطلبات الأهلية للحصول على وجبات الرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي يجب توافرها للمتقدمين في جميع أنحاء العراق وتضمنت: