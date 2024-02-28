“صراع بين عثمان وجلاد روما”.. هنا مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مدبلجة على تردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150، يتصدر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 البحث عبر محرك البحث الاشهر “جوجل”، حيث ينتظر عشاق المسلسل التركي الاكثر نجاحا عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة على أحر من الجمر نظرا لما يتضمنه من أحداث نارية مشوقة، ويعد المسلسل واحدا من المسلسلات التي حققت نجاحا باهرا على مستوى العالم وله قاعدة جماهيرية كبيرة، واليكم تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 150.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

يمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مدبلجة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الشهيرة، والتي اكتسبت شهرتها بفضل ما تعرضه من مسلسلات تركية، وتدور احداث مسلسل قيامة عثمان حول تاريخ الدولة العثمانية التي اجتازت العديد من الحروب أمام البيزنطيين والمغول على نحو سنتين بهدف التشييد والتأسيس، حيث يعمل القائد عثمان ابن ارطغرل على حماية الدولة العثمانية من خدع المغول وحلفائهم، حيث يعتبر الموسم الخامس من المسلسل من أبرز صراعات المواسم.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

أمل عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 والتي ستشهد خوض صراع بين المؤسس عثمان وجلاد جلاد روما، بالإضافة إلى تدبير عمران تيكين خدعة لمؤسس الدولة العثمانية، حيث سيتم عرض تلك الحلقة للمرة الاولى مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة على على قناة ATV التركية، وتعرض بعد ذلك مدبلجة عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

– تردد القناة: 12034

– معدل الترميز: 27500

– معامل الاستقطاب: أفقي

– جودة القناة: HD

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

– التردد: 11034.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: عمودي.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

يمكنك الليلة متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الثامنة مساءا، حيث قد تم عرض الحلقة بالأمس على قناة atv التركية وقد شهدت الكثير من الاحداث النارية المشوقة، التي جعلت المشاهدين ينتظرون قدوم الحلقة الجديدة.