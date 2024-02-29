هام وعاجل.. موعد امتحانات الترم الثاني 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم جميع المراحل التعليمية من إبتدائي وإعدادي وثانوي 2024

قامت وزاره التربيه والتعليم خلال الفترة الماضية عن استهلال اختبارات صفوف النقل، التي تستهل أول أسبوع من شهر مارس المقبل للعام الدراسي 2024/2023، بالإضافة إلى أنها قامت بالكشف عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور بكافة المراحل التعليمية الدراسية من ابتدائي واعدادي وثانوي، بناء على ذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

الجدير بالذكر أن الترم الثاني لكافة المراحل التعليمية الدراسية من ثانوي اعدادي وابتدائي استهلت خلال الفترة الماضية في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ومن المقرر أن يستمر هذا الترم حتى شهر مايو القادم، حسب قرارات وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 من المقرر أن يبدأ يوم واحد يونيو 2024 طبقا للخريطة الزمنية، التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم الفني.

الخريطة الزمنية الاختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بلغ صدارة محركات البحث بصورة كبيرة من قبل أولياء الأمور وطلاب كافة المراحل التعليمية الدراسية عن موعد الامتحانات، الذي تم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم، على أن يتم الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير ويستمر حتى يوم 6 يونيو من العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أن الجامعات المصرية استهلت أيضًا في 10 فبراير، ومن المقرر أن تستمر الدراسة بالجامعات حتى يوم 30 مايو من العام الجاري 2024.

ما هو نظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني؟

وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، والتي تستهل يوم واحد من شهر يونيو المقبل، وأعلنت أيضا عن طريقة نظام امتحانات هذا الترم، وقالت إن نظام الامتحان سيتم بنفس نظام العام الماضي على أن يتم طرح عدد من الأسئلة المقالية والموضوعية في كل مادة تعليمية دراسية في كافة المراحل التعليمية والدرجات المخصصة لها، ولكن يجب أن يكون عدد الأسئلة يتناسب مع التوقيت الزمني المخصص للإجابة على الاختبار والمراجعة.