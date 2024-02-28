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لولو قلب الماما .. .تردد قناة وناسة للأطفال 2024 لمشاهدة أروع الأغاني والأناشيد 24 ساعة
قناة وناسة هي واحدة من القنوات الفضائية الناشئة التي اكتسبت شعبية واسعة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، تتميز القناة بمحتواها الترفيهي الذي يستهدف فئة الأطفال، وهو ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات، وتقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المميزة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والنصائح للصغار يهدف محتوى القناة إلى تسليهم وتعليمهم بشكل ممتع ومشوق ويعتبر الآباء والأمهات القناة وجهة مثالية لأطفالهم للاستمتاع ببرامج ترفيهية آمنة وتعليمية في نفس الوقت.
تردد قناة وناسة الجديد
سنقدم لكم تفاصيل حول ترددي قناة وناسة على الأقمار الصناعية الرئيسية في المنطقة.
تردد قناة وناسة 1:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11270
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
تردد قناة وناسة 2:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11470
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي
- الجودة: HD
أهم برامج قناة وناسة
تتميز هذه البرامج بأنها تقدم محتوى ترفيهي ممتع وتعليمي يناسب شهرة الأطفال ويساعدهم على التعلم والمرح.
- “يا غنامتي ماء ماء”: برنامج يجمع بين الأغاني والحركات البهلوانية، يعلم الأطفال الألوان والأرقام بشكل مسلي.
- “وين سنك يا لولو”: برنامج يعلم الأطفال عن النظافة الشخصية وأهمية العناية بأسنانهم من خلال قصص وأغاني ممتعة.
- “أنا لولو ساعدوني”: يركز على تنمية مهارات الأطفال الحركية الدقيقة من خلال أنشطة وألعاب تفاعلية.
- “دكتور الأسنان إلحقني”: يعرض قصصاً تعليمية تساعد الأطفال على فهم أهمية العناية بالأسنان وزيارة طبيب الأسنان بشكل مرح.
- “بم بم حيوانات”: يقدم معلومات عن مختلف الحيوانات من خلال أغاني وألعاب تساعد على توسيع معرفة الأطفال.
- “وينك يا لولو”: يدعو الأطفال للمشاركة في مغامرات لولو وتعلم المهارات الاجتماعية والتعاون.
- “بيبي شاور”: برنامج يركز على تعليم الأطفال النظافة الشخصية وكيفية الاستحمام من خلال أنشطة وأغاني ممتعة.
- “هابي بيرث داي”: يحتفل بأعياد ميلاد الأطفال ويشجعهم على الاحتفال بنفسهم وتعزيز الفرحة والتعاطف.
- “جوعانة جوعانة”: يعلم الأطفال أهمية الغذاء الصحي وتناول وجبات متوازنة بشكل مسلي ومشوق.
- “القطة توته”: برنامج يتناول قصص الحيوانات والألغاز بأسلوب مشوق ويشجع الأطفال على تنمية مهارات التفكير النقدي.
- “ماما تحبني بابا يحبني”: يعزز قيم الحب والعائلة من خلال قصص وأغاني تساعد الأطفال على فهم أهمية العلاقات العائلية.
- “وصل وصل – لولو يسعدوا”: يشجع الأطفال على التفاعل والتعاون من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية.