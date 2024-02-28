لولو قلب الماما .. .تردد قناة وناسة للأطفال 2024 لمشاهدة أروع الأغاني والأناشيد 24 ساعة

قناة وناسة هي واحدة من القنوات الفضائية الناشئة التي اكتسبت شعبية واسعة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، تتميز القناة بمحتواها الترفيهي الذي يستهدف فئة الأطفال، وهو ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات، وتقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المميزة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والنصائح للصغار يهدف محتوى القناة إلى تسليهم وتعليمهم بشكل ممتع ومشوق ويعتبر الآباء والأمهات القناة وجهة مثالية لأطفالهم للاستمتاع ببرامج ترفيهية آمنة وتعليمية في نفس الوقت.

تردد قناة وناسة الجديد

سنقدم لكم تفاصيل حول ترددي قناة وناسة على الأقمار الصناعية الرئيسية في المنطقة.

تردد قناة وناسة 1:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

تردد قناة وناسة 2:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

أهم برامج قناة وناسة

تتميز هذه البرامج بأنها تقدم محتوى ترفيهي ممتع وتعليمي يناسب شهرة الأطفال ويساعدهم على التعلم والمرح.