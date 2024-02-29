“عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون”.. تردد قناة طيور الجنه على نايل وعرب سات2024 بأعلى جودة.. الفرحة يعني طيور الجنه..!!

تتجه نظرة الكثيرين نحو تردد قناة طيور الجنة، خاصة الآباء الذين يسعون لإيجاد برامج مفيدة وتسلية لأطفالهم، ويعتبر الإقبال على قناة طيور الجنة واسعاً لدى الصغار في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الفقرات المليئة بالفائدة والمتعة، تهدف إلى نقل المفاهيم الإسلامية والقيم الأخلاقية بأسلوب مبسط ومسلي.

تردد قناة طيور الجنه

يعتبر التردد الخاص بقناة طيور الجنة من أحدث وأفضل الترددات، حيث يتمتع بجودة عالية في البث وصورة واضحة وصوت نقي، مما يجعل متابعة البرامج والعروض المقدمة على القناة أكثر متعة وإثارة، وبفضل تردد قناة طيور الجنة، يستطيع الأهالي تقديم بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ومسلية لأطفالهم، من الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة تقدم محتوى متنوع يشمل الأناشيد الدينية، والبرامج التعليمية، والحكايات القصيرة، والأفلام الكرتونية، والأنشطة الترفيهية، وتهدف القناة من خلال هذه البرامج إلى توجيه الأطفال نحو القيم الإسلامية الصحيحة وتعزيز الروابط الأسرية وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، واليكم تردد القناة على عرب سات

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصحيح القناة: 2/3.

جودة القنتة: HD.

تردد القناة على نايل سات

تردد القناة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

مميزات القناة

بعض مميزات قناة طيور الجنة تشمل:

محتوى مناسب للأطفال تقديم برامج تربوية وتعليمية تستهدف الأطفال بطريقة ممتعة وتفاعلية. جودة الإنتاج توفير محتوى بجودة عالية من حيث الصورة والصوت لضمان تجربة مشاهدة مرضية. تعزيز القيم والأخلاق تحث القناة على تعزيز القيم الإيجابية والأخلاقية من خلال قصص وأناشيد محببة للأطفال. تنوع البرامج تقديم مجموعة متنوعة من البرامج تشمل الرسوم المتحركة والأناشيد والمسابقات والألعاب التفالية.

كيفية ضبط قناة طيور الجنة 2024

نُقدم لكم الآن عبر موقعنا البديل الإخباري الطريقة الصحيحة والسليمة لتعديل تردد قناة طيور الجنة الحديثه لعام 2024، وقد صممت الخطوات كما يأتي اليكم :