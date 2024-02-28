“رجعت تــاني” تحميل لعبة الحفار والماس القديمة بحجم صغير مجانا بضغطة واحدة .. حمل دلوقت معاك مدي الحياة

لا يزال يوجد العديد من المستخدمين الذين يفضلون بعض الألعاب القديمة يعشقونها،ويدفعهم ذلك إلى البحث عن تحميل لعبة الحفار، وهي من بين الألعاب القديمة المشهورة والتي تدور فكرتها حول دودة يقوم اللاعب بتوجيهها لالتقاط الطعام والذي يمثل حصوله على نقاط داخل اللعبة، نشرح المزيد عنها فى هذا المقال.

تفاصيل عن تحميل لعبة الحفار

تقوم أحداث لعبة الحفار حول رجل يقوم بحفر طريق ويبحث عن الماس بين الجبال والصخور ويحاول أن لا يعيقه أي من الصخور التى من الممكن أن تسقط عليه، ويواجه أشرار يجب التخلص منهم والهروب بسرعة حتى لا تأكله الوحوش الموجودة في اللعبة، وفي نهاية المرحلة يجب أن يبحث عن الباب الذي يجعله يصل الى المرحلة الاخرى ،ويتم ذلك عن طريق استخدام اسهم متواجدة في لوحة المفاتيح، تعتبر لعبة الحفار من الالعاب الخفيفة للكمبيوتر و فكرة اللعبة بسيطة وهو الحفر للوصول إلى الماس مع تجنب وقوع الاحجار عليك حتى لا تخسر المستوى، لهذا تتطلب التركيز الشديد حتى تتخطى المستوى بكل أمان وتفوز بمزيد من النقاط.

مميزات تحميل لعبة الحفار

تتميز اللعبة بالعديد من المميزات التي تجعل العديد من المستخدمين يرغبون في تحمليها وقضاء وقت ممتع نذكرها فيما يلي:

تتميز انها خفيفه جدا على الكمبيوتر الخاص بكم.

يوجد اصدار للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد.

لا تحتاج الى امكانيات عالية لكي تعمل.

لا تستهلك من موارد الجهاز وتحتاج الى جهاز ضعيف جدا لكي تعمل بسهولة.

تتمتع بمراحل مختلفة ومتدرجة الصعوبة وتزداد المتعة والتشويق مع زيادة الصعوبة

تدعم أكثر من لغة من بينها الانجليزية.

لا تحتاج إلى أن تقوم بعمل تثبيتها على الكمبيوتر الخاص بكم هي تعمل مباشر بمجرد الضغط عليها.

يلعبها الكبار قبل الصغار.

كيفية تحميل لعبة الحفار

يمكنك تحميل لعبة الحفار وتثبيتها بسهولة على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر من خلال استخدام المتاجر الإلكترونية أو من خلال الروابط المباشرة لها فيما يلي: