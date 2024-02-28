الوحش منافس الأيفون مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

ابرز مواصفات شاومي ريدمي نوت 13 بر أعلنت شركة Redmi مؤخرًا عن الإطلاق العالمي لأحدث هواتفها المحمولة، Redmi Note 13 Pro 5G، وتضم السلسلة العالمية طرازين هما “Note 13 Pro+ 5G” و”Note 13 Pro 5G”، ويمثل ذلك خطوة Redmi لتعزيز مكانتها وتوسع سوق الهواتف الذكية عالميًا.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro الجديد

ويمكن التعرف على مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro الجديد بالطرق التالية:

• سعة البطارية 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

• الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4.

• يدعم الهاتف ميكروفونات إضافية خاصة بعزل الضوضاء.

• الشاشة من نوع AMOLED ذات حواف منحنية، بقياس 6.67 بوصة، ودقة 1220×2712 بكسل، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus، ودرجة سطوع تصل إلى 1800 شمعة.

• الكاميرا الخلفية ثلاثية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.7، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2، والكاميرا الثالثة بدقة فتحة عدسة F/2. 2.2 هي 8 ميجابكسل.

• إلى جانب فلاش LED مزدوج، هناك أيضًا دقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4.

• واجهة USB من النوع C وتدعم OTG.

• يأتي الهاتف بشهادة IP68 لمقاومة الماء.

• كما يأتي الهاتف بنسخة ثانية بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت.

• يدعم معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب .

• يدعم شبكات الاتصال 2G، 3G، G4، G5.

• يدعم صوت ستيريو عالي.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

البطارية كافية وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط وهو مناسب للاستخدام طويل الأمد، شاشة AMOLED بدقة ممتازة، وحواف قليلة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما توفر الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 200 ميجابكسل مع المثبت البصري OIS أداءً جيدًا، السماعات الخارجية لها تأثير ستريو لتجربة صوتية أفضل، أداء معالج MediaTek Helio G99 Ultra مقبولا.

سعر ريدمي نوت 13 برو الجديد

Redmi Note 13 Pro السعر العالمي الجديد: 190 دولار أمريكي، أما في المملكة العربية السعودية سعر هاتف Redmi Note 13 Pro هو 712.5 ريال سعودي.