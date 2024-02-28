شغل بألوفات كتيرة!.. وظائف وزارة الشباب والرياضة كافة التخصصات في 13 محافظة .. هتبقي باشا بالبدلة والمرتب

قامت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالإعلان عن توافر وظائف وزارة الشباب والرياضة لفرص عمل في شركة رنين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة،ويمكن التعرف أكثر على التفاصيل في هذا المقال التالي.

شروط وظائف وزارة الشباب والرياضة

توجد بعض الشروط الواجب توافرها في الوظائف المتاحة في وزارة الشباب والرياضة وهذه الشروط نوضحها في الآتي:

لابد من توافر موقف من التجنيد للشباب.

أن يتراوح عمر المتقدم إلى وظيفة الكول سنتر ما بين 22 إلى 35 عاما.

يشترط أن تكون الفئة العمرية الخاصة بالاداريين ما بين 26 عاما إلى 40 عاما.

وظيفة عضو الفريق يجب ألا يقل عمره عن 20 سنة.

المستندات المطلوبة للتقدم فى وظائف وزارة الشباب والرياضة

للتقديم فى وظائف وزارة الشباب والرياضة في مصر يجب توفير بعض المستندات اللازمة لتقديم طلبك وتشمل المستندات المطلوبة الآتي:

صورة شخصية حديثة.

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة من المؤهلات الدراسية.

سيرة ذاتية.

شهادات الخبرة.

شهادة صحية.

مميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة

توجد عدة مميزات في هذه الوظائف المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة وهى:

مرتبات مجزية.

حوافز شهرية.

بدل انتقال.

حوافز بيع يومية.

سكن للمغتربين.

إجازات سنوية ورسمية.

استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

وجود زيادات سنوية ومنح ومكافآت.

تأمين طبي واجتماعي.

خطوات التقديم فى وظائف وزارة الشباب والرياضة

لمن يرغب للتقديم في وظائف وزارة الشباب والرياضة عليكم اتباع الخطوات التالية: