العب واكسب وشوف مهاراتك لعبة فيفا 2024 بكل مهاراتها

اتعلم مهارات فيفا 2024 بكل سهولة “FIFA” هي لعبة رياضية في عالم ألعاب الفيديو، وتأتي “FIFA 24” بالعديد من التحديثات في أسلوب اللعب والأسلوب، إذا كنت تريد التفوق على منافسيك وخصومك في هذه اللعبة، عليك تحسين مهاراتك الشخصية وتعلم حركات جديدة وكيفية التحكم في الكرة.

مهارات جديدة في فيفا 24

كما تعلمون Button هو اختصار لـ Right Stick، وLS هو اختصار لـ Left Stick، وHold هو اختصار لـ Advanced Click، وFlick هو اختصار للنقر الخفيف، وفيما يلي العديد من المهارات:

• مهارة سحب الكرة على PlayStation (5 نجوم): اضغط مع الاستمرار على L1 + حرك RS لأعلى، ثم حرك RS لليسار أو اليمين.

• سحب المهارة على Xbox (5 نجوم): استمر في الضغط على LB + نقر RS لأعلى، ثم حرك RS لليسار أو اليمين.

• مهارة التراجع على PlayStation (4 نجوم): اضغط باستمرار على L2 + RS.

• مهارة التراجع في مربع الخبرة (4 نجوم): اضغط باستمرار على LT + RS.

• مهارة Flair Nutmegs على PlayStation (4 نجوم): اضغط باستمرار على L1 + R1 + نقر RS في أي اتجاه.

• مهارة Flair Nutmegs على Xbox (4 نجوم): اضغط مع الاستمرار على LB + RB + نقر RS في أي اتجاه.

• Rainbow Skill على PlayStation (5 نجوم): اضغط مع الاستمرار على L1 + Down ثم Up للنقر على RS.

أحدث مهارات فيفا 2024

فيما يلي المزيد من المهارات في لعبة فيفا الإصدار الجديد:

ستيب أوفر إكزيت

هذه الخطوة مهمة عندما يكون لاعبك واقفًا ويقترب منك الخصم أثناء الجري، تنفيذ حركة تمرير مزيفة بعد هذه الحركة سيخلق تمرينًا ممتازًا.

مهارة الدوران

إحدى الحركات الأكثر فعالية لتفادي المدافعين والاقتراب من تسجيل هدف هي تنفيذ حركة تجاوز واحدة، إذا كنت خارج منطقة الجزاء قم بتنفيذ تلك الحركة ببراعة وسدد الكرة بدقة نحو الزاوية العليا للشباك.

مهارة التمريرة الوهمية

عندما يتم تنفيذ هذه الحركة بنجاح ستشعر وكأنك مصارع ثيران استطاع إيقاف ثور مستخدماً غطاء أحمر، انتظر حتى يقترب الخصم منك ثم اضغط على أزرار تحكم الذراع اللازمة لتنفيذ هذه الحركة الرائعة.