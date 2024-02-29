“عايز موبايل يعيش العمر كلو؟” اليكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A13 الجباره.. ملك الاحمال الثقيلة..!!

تعتبر شركة Samsung واحدة من الشركات الرائدة في عالم الهواتف الذكية، وتقدم دائماً أحدث التقنيات والأداء الفائقة لعملائها، ومن ضمن هذه الهواتف الجديدة التي تم إصدارها مؤخراً هو هاتف Samsung Galaxy A13، الذي يأتي بأداء فائق وإمكانيات مذهلة بسعر لا يقاوم، يتميز هاتف Samsung Galaxy A13 بتصميم أنيق وجذاب يلفت الأنظار، مع شاشة كبيرة ودقة عالية توفر تجربة مشاهدة مذهلة للأفلام والصور والألعاب، كما يأتي الهاتف بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائية كبيرة تسمح بتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة وبدون تأخير.

مواصفات الهاتف

يتميز الهاتف بشاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع PLS LCD، وتأتي بدقة 1080 × 2408 بكسل Full HD+، مع كثافة بكسل تبلغ 400 بكسل لكل بوصة.

يتمتع المعالج Exynos 850 ثماني النواة بأداء قوي، حيث يتكون من 4 x 2.0 GHz Cortex-A55 و 4 x 2.3 GHz Cortex-A55.

كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 4GB، وخيارات تخزين داخلية تصل إلى 64GB أو 128GB.

بالإضافة إلى دعم بطاقة ذاكرة خارجية MicroSDXC حتى 1TB.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة One UI 4.1، ويتمتع ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير لضمان أداء طويل الأمد.

مميزات الهاتف

يمتلك هذا الهاتف كاميرا رباعية متطورة تسمح لك بالتقاط صور بجودة عالية حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. بفضل بطاريته الضخمة، يمكنك الاعتماد عليه طوال اليوم دون الحاجة للقلق بشأن الشحن المتكرر ومع نظام التشغيل Android 12، ستحصل على تجربة استخدام محسنة وميزات جديدة تجعل حياتك الرقمية أسهل وأكثر متعة.