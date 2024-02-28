هسـة pdf اسماء عقود وزارة التربية 2024 .. كشف 50 ألف درجة وظيفية “نينوي + جميع المحافظات”

لقد وضحت وزارة التربية العراقية آلية الإعلان عن النتائج والمقبولين في عقود وزارة التربية العراقية، وانها وضعت ضوابط اختيار المتعاقدين فى وزارة التربية بصفة عقود الـ 50 ألف درجة إلى المحافظات، وستكون حسب نقاط المفاضلة، الى جانب انه سيتم فرز الأسماء و إعلانها من قبل مديرية التربية، وسيتم تشكيل لجنة في كل وحدة إدارية لغرض فرز هذه الأسماء،نتعرف على المزيد فى هذا التقرير التالى.

عقود وزارة التربية

أعلنت المديرية العامة أسماء الفائزين والاحتياط في عقود وزارة التربية 2024، وذلك بصيغة pdf وذلك وفق كل محافظة من محافظات العراق من أماكن في وظائف المدرسين، وقد كشفت أولى المحافظات عن النتائج للمرشحين سواء كانوا دائمين أو احتياط اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من شهر فبراير الجاري، وسوف تظهر بالتتابع باقي النتائج في المحافظات وكل محافظة تعلن بعد التدقيق الشديد.

كيفية احتساب نقاط المفاضلة للمتقدمين على عقود وزارة التربية

يوجد طريقة لاحتساب نقاط المفاضلة للمتقدمين على تعيينات وزارة التربية وهي موضحة فيما يلي:

المعدل :

امتياز 30 نقطة.

جيد جدا 25 نقطة.

جيد 20 نقطة.

متوسط 15 نقطة.

مقبول 10 نقطة.

سنة التخرج :

نقطة واحدة لكل سنة تخرج على أن لا تزيد عن 5 نقاط.

تضاف 3 نقاط للمتقدمين من أبناء المدرسين والمعلمين.

5 نقاط للمتزوجين.

كيفية الاستعلام عن المقبولين في عقود وزارة التربية

سوف تعلن نتائج المقبولين في عقود وزارة التربية العراقية 2024، بصيغة كشوفات pdf، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، أو من خلال الدخول على منصة اور الحكومية ومن ثم القيام باتباع هذه الخطوات الآتية: