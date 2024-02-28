رز وسكر وزيت وتمور وكل ما لذه وطاب.. توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في معارض “أهلاً رمضان”

مع اقتراب نسمات شهر رمضان، يبحث العديد من المواطنين عن السلع الغذائية الأساسية منها التمور وياميش رمضان وأيضا الدواجن واللحوم، حيث صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل حتي 30% عن الاستعار العادية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول أسعار السلع وأيضا أماكن المعارض المتواجد فيها هذه السلع، أيضا ماهي السلع المتواجدة في المعارض في السطور التالية تابعونا.

تعرف علي أماكن معارض أهلا رمضان

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن وجود معارض أهلا رمضان حيث يوجد بهذه المعارض كافة السلع الغذائية التي يحتجاها المواطن خلال شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة جدا عن الأسعار المتعارف عليها لتصل حتي 30%، وتوجد هذه المعارض بكافة أنحاء الجمهورية تسهيلا علي المواطن ليتمكن من الحصول علي هذه السلع من اجل القدرة علي مواجهة غلاء المعيشة ومن اجل ايضا حياة كريمة بكل مواطن في الدولة، يوجد بها أسعار اللحوم لتصل إلي سعر 180 جنية للكيلو، الدواجن لتصل سعر الكيلو إلي 70 جنيها.

السلع المتواجدة في معارض أهلا رمضان

تابع أيضا وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قام بتوجيه دميع العاملين علي هذه الإجراءات بتوفير المراقبة علي هذه الأسعار وضبطها في جميع معارض أهلا رمضان المتواجدة بالدولة.

يوجد بهذه المعارض جميع السلع الغذائية: منها الأزر، العدس، الفول، الفاصوليا، اللوبيا، الزيت، السكر، اللحوم، الدواجن، المعكرونات، التمر، الزبيب، جوز الهند، الكثير والكثير من السلع المعروضة داخل هذه المعارض.