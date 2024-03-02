المرتب مش اقل من 7 ألاف.. وظائف خالية في البريد المصري كافة التخصصات للشباب والبنات بمرتبات شهرية ممتازة

لقد تم الانتهاء من مرحلة التقديم على وظائف البريد المصري بنجاح منذ أيام بسيطة، وبدأت عمليات البحث عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري تزداد ليتم معرفة الاختبارات الباقية وأي خطوات وطلبات تخص هذه الوظيفة، وقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإطلاق رابط نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، حتى يتمكن جميع المتقدمين من الاستعلام عن أسمائهم في هذه الوظائف، ولمعرفة شروط التقديم، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الوظائف، تابعوا معنا هذا المقال.

شروط التقديم فى نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري

لقد تم وضع مجموعة من الشروط سوف نتعرف عليها عبر النقاط التالية:

يكون المتقدم على الوظيفة لديه الجنسية المصرية وأن تكون إقامته دائمة بها.

لا يتخطى عمر المتقدم عن 30 عاماً.

حصول الملتحق على مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة.

والتقدير يجب ألا يقل عن تقدير جيد.

سداد مبلغ 26 جنيه مصري في أي من البنوك المصرية ويتم توجيهها إلى هيئة البريد المصري أو تصل إلى الجهاز المركزي.

وجود شهادة الخدمة العامة بالنسبة للبنات، أو الموقف من التجنيد بالنسبة للشباب.

المستندات المطلوبة للتقديم فى مسابقة وظائف البريد المصري

هناك مستندات مطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري نذكرها فيما يلي:

يجب ان تكون كافة المستندات أصلية ويتم تحويلها بصيغة pdf.

تقديم صورة شخصية للمتقدم وتكون حديثة.

تقديم بطاقة شخصية وشرط أن تكون سارية.

وجود الصحيفة الجنائية حيث توجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو توجه إلى الهيئة القومية للبريد.

أن يكون المؤهل الدراسي مع المؤهل العالي.

وجود كارنيه القيد داخل نقابة المحامين في حال كانت الوظيفة محام.

تقديم كارنيه القيد في نقابة المهندسين إذا كانت الوظيفة الخالية مهندس.

إرفاق الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للبنات.

وجود إيصال الإيداع البنكي.

إرسال شهادة التأهيل أو ما يثبت الإعاقة إذا وجد هناك إعاقة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري

يتم الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري وذلك بعد اتباع الخطوات التالية: