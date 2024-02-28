بعد تراجع الدولار، هل تنخفض أسعار السجائر؟ إليك توقعات الأسعار الجديدة!

بعد تراجع الدولار هل تنخفض أسعار السجائر؟ أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة بذلك السؤال نتيجة لارتفاع تكلفة السجائر كثيرا في الفترات الأخيرة، يعتبر التجار والمدخنين من أكثر الأشخاص الذين يهتمون بمتابعة سعر الدولار لمعرفتهم زيادة أو انخفاض سعر السلع، حيث أعلنت الكثير من الجهات المعنية أنها تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط سعر السجائر في الأسواق، إضافة إلى توازن بين سعر المنتجات في الشركات وتجار الذين يبيعون بتجزئة، لذلك سنقدم لكم اليوم جميع ما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار السجائر ومصير اسعارها في مصر.

بعد تراجع الدولار هل تنخفض أسعار السجائر؟

يعتبر شهر فبراير من أسوأ الفترات للكثير من الأفراد خاصة المدخنين تحديدا يوم 14 من أجل إعلان شركات السجائر عن ارتفاع أسعار السجائر لأول مرة لعام 2024، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات التي يحتاجون إليها، كل تلك العوامل أدت إلى زيادة في الإنتاج السجائر مما أثر على ارتفاع تكلفتها، لكن صرحت الشركات أنها تتعهد بتوافر كميات كبيرة من السجائر في الأسواق من أجل حل أزمة زيادة أسعار السجائر، لكن بالرغم من مرور أسبوعين من تلك الزيادات، إلا أن يوجد نقص بشكل كبير في الكميات التي توجد في السوق، ذلك تأكيدا من قبل الكثير من التجار وملاك أكشاك.

أضاف الرئيس التنفيذي هاني أمان وعضو في شركة الشرقية للدخان، أن شركتنا تسعى إلى البحث عن وجود حل لتحديد أسعار السجائر، خاصة بعد خفض سعر الدولار، أضاف أن بالرغم من زيادة مستلزمات الإنتاج في مصر بنسبة 50%، إلا أن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 10% فقط مع تحمل الشركة التكاليف الفارقة.