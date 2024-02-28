لا تحرم صغارك منها واضبط لهم تردد قناة وناسة للأطفال الجديد (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

إليكم تردد قناة “وناسة للأطفال” الجديدة على النايل سات، فهي قناة تربوية ترفيهية تهدف إلى تقديم محتوى منوع ومشوق للأطفال في جميع الأعمار، بدءاً من الأعمار الصغيرة حتى اليافعين، تركز القناة على تقديم برامج تربوية ممتعة ومسلية تلائم احتياجات الصغار، إلى جانب تقديم محتوى ترفيهي متنوع، في هذا المقال سنقدم لكم معلومات شاملة حول قناة “وناسة للأطفال”، بما في ذلك ترددها وأهم المعلومات حولها، فإليكم التفاصيل.

نظرة عامة عن قناة وناسة بيبي للأطفال ومحتواها

تعتبر قناة “وناسة بيبي” واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حتى عمر ال 14 سنة، وتبث بشكل أساسي عبر القمر الصناعي النايل سات إضافة إلى رفع برامجها على منصة بث الفيديو “يوتيوب”، حيث حققت شعبية واسعة بين الصغار في الوطن العربي، وتمتاز بتقديم محتوى هادف وتربوي بالإضافة إلى الجانب الترفيهي، في البداية، كانت الفيديوهات مقتصرة على قناة اليوتيوب الرسمية للقناة، ولكن مع تزايد شهرتها وتصاعد أعداد المشاهدين لديها، قامت القناة بتوفير بثها على التلفزيون أيضاً عبر الأقمار الصناعية لتصل إلى أوسع جمهور ممكن، وتتيح هذه الخطوة للمشاهدين متابعة المحتوى بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراكات إنترنت.

يتضمن محتوى القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والفيديوهات المناسبة للأطفال، وتتميز بجودة عالية في عرض محتواها، مما ساهم في نجاحها البارز وحصولها على شعبية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة من بداية بثها.

معلومات تردد قناة وناسة للأطفال لعام 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة وناسة من الأطفال وذويهم متابعة برامج القناة الترفيهية والاستمتاع بأغانيها المنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11430

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

يذكر أنه سيظهر الاسم الخاص بقناة وناسة بيبي للأطفال على قائمة القنوات في تلفازك بالشكل التالي: “Wanasat Baby”.