بشري سارة للمواطنين لا تشتري الأجهزة الآن! أسعار الأجهزة الكهربائية ستنخفض قريباً!

شهدت مصر في الفترات الأخيرة ارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ به، لكن نتيجة لانخفاض سعر الدولار في السوق من 65 إلى 50 جنيه، مما أدى إلى انخفاض أسعار الكثير من المنتجات والبضائع، خاصة الأجهزة الكهربائية من أكثر الأقسام التي بدأت في خفض أسعارها، من جانب آخر نتيجة للصفقة التي عقدت بين مصر والإمارات من أجل تطوير رأس الحكمة باستثمارات تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار، أثر ذلك على انخفاض أسعار السلع في مصر مع انخفاض أكثر بشكل تدريجي في الفترة القادمة، تعتبر الأجهزة الكهربائية من أكثر الأمور التي تشغل ذهن الشعب المصري، لذلك سنقدم لكم أسعار الأجهزة الكهربائية الآن وأفضل توقيت للشراء خلال مقالتنا اليوم.

أسعار الأجهزة الكهربائية الآن وأفضل توقيت للشراء

صرح جورج سدرة عضو شعبة الأجهزة الكهربائية أن شهدت المعارض المخصصة لذلك عن وجود زيادة في الطلب بشكل كبير، خاصة بعد توافر الكثير من الأجهزة الكهربائية في السوق، وتوقع عن إنخفاض بنسبة 20%، نصح عدم شراء في تلك الفترة لأن سيكون في انخفاض أكثر في الأسعار بشكل كبير في الفترة القادمة.

أضاف أن يرجع سبب ذلك الانخفاض عن الصفقة التي عقدتها مصر، أدت إلى شعور الكثير من المواطنين من الاطمئنان من جانب إنخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية، أيضا سعر الصرف تم ضبطه كثيرا يساعد كثيرا في الانخفاض أكثر.

أسعار الأجهزة الكهربائية الآن

أعلنت الغرفة التجارية أن أسعار الثلاجات تبدأ من 13 ألف حتى تصل إلى 120 ألف جنيه، 200 ألف الثلاجة التي تكون اربع ابواب، بينما أسعار البوتاجازات تبدأ من عشرة آلاف إلى 29 ألف جنية.