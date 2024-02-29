فايـل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | بحث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ملفات

لقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتصريح حول موعد ظهور اقتراب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة خلال الأيام القادمة ، وأعلنت الوزارة عن أنها أتاحت إمكانية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من خلال الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونيه، تسهيلا على المواطنين العراقيين معرفة أسمائهم، ولمزيد من المعلومات عن الشروط اللازمة للتقديم والفئات المستحقة، نعرضها لكم خلال هذه السطور القادمة.

شروط التسجيل في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على وجود شروط يجب توافرها في المتقدمين للرعاية الاجتماعية وتتمثل تلك الشروط في التالي:

يجب أن يمتلك المتقدم الجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بالعراق.

يجب عدم استفادة المتقدم من معاشات التأمينات الاجتماعية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عام ولا يزيد عن 60 عام سواء كان للرجال اوالنساء.

يجب ألا يمتلك المتقدم وظيفة حكومية وذلك للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية خاصة به.

الفئات المستحقة للتقديم فى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك فئات محددة يمكنها أن تقدم فى الرعاية الاجتماعية والحصول عليها وهم فيما يلي:

يمكن للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الرعاية الاجتماعية.

يمكن أن يتقدم في الرعاية الاجتماعية النساء الأرامل والمطلقات بشرط أن تكون تمتلك مستندات تثبت حضانة أبنائها.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الالكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية: