معلومات تردد قناة القرين الكويتية الجديد (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

إليكم تردد قناة القرين الجديد المتاح على النايل سات، حيث قناة القرين تعد قناة فضائية كويتية تابعة لوزارة الإعلام في الكويت، تتميز بتقديمها لمحتوى ترفيهي وثقافي متنوع ومميز لجمهورها في الكويت والخليج العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام والمسلسلات والأخبار والبرامج التراثية والثقافية، تلبي احتياجات المشاهدين العرب والكويتيين على الشاشة، وفي هذا المقال سنقوم بتقديم تردد القناة الجديدة إضافة إلى سرد بعض المعلومات عنها بلمحة سريعة، فإليكم التفاصيل.

لمحة عامة عن قناة القرين الكويتية ومحتواها المتنوع

قناة القرين هي قناة فضائية كويتية بدأت بثها لمرة الأولى في يوم 25 فبراير 2017م، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الكويت العربية، وتم اختيار اسمها “القرين” تيمناً بتاريخ وتراث الكويت القديم، تقدم القرين محتوى متنوع يغطي جميع المجالات الثقافية والاخبارية والترفيهية، وتوجه برامجها لكافة الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال، كما تعتمد بشكل أساسي على البرامج الحوارية التي تناقش القضايا الهامة في الكويت والخليج العربي، تعرض القناة أيضاً أفلاماً ومسلسلات ومسرحيات عربية مشهورة مصرية وخليجية، وتولي اهتماماً خاصاً بالتراث الكويتي، مما يجعل من إحياء التراث القديم وتعزيز الهوية الوطنية أحد أهدافها الرئيسية.

معلومات تردد القرين الكويتية لعام 2024 على قمر النايل سات

يمكن لمشاهدي قناة القرين ومحبيها الاستمتاع ببرامجها المنوعة عبر ضبط ترددها الموضح في السطور التالية.

التردد: 11257

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه سيظهر اسم قناة القرين الكويتية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Kuwait Qurain”.