مع اقتراب رمضان: إليكم دعاء آخر شعبان ودخول رمضان

أصبحنا في نهاية شعبان، شهر رمضان المبارك على أبواب، يأتي معه الخير والبركة، لذلك في هذا الوقت يجب أن يسعى جميع المسلمين إلى ترتيل القرآن الكريم والاهتمام بالدعاء إلى الله، تلك الأيام يكون ابواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب، يوجد الكثير من الأدعية التي يمكنك قولها، يوجد أدعية لنهاية شهر شعبان وتوديع الليلة الأخيرة له، إضافة إلى ذلك يوجد الكثير من الأعمال الطيبة التي يمكنك القيام بها من أجل استعداد شهر رمضان المبارك كنوع من العبادة، كل ذلك يؤدي إلى حصولك على حسنات مضاعفة مع الشعور بالراحة النفسية أكثر والهدوء، تابع مقالتنا اليوم للتعرف على دعاء آخر شعبان ودخول رمضان بأدعية بسيطة.

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان

شهر رمضان الكريم من أكثر الشهور في السنة التي ينتظرها جميع المسلمون من عام إلى آخر، نظرا لكونه يأتي بالخير والبركة والسعادة وإدخال البهجة على جميع المنازل، يجتمع به جميع العائلات على مائدة واحدة في الإفطار، مع لعب الأطفال وفرحتهم بتلك الأجواء، لذلك في تلك الفترة يجب أن يحرص كل مسلم على الدعاء في نهاية شعبان ودخول رمضان، سنقدم لكم أجمل الأدعية التي تعطي لك شعور بالراحة النفسية، وهي كالآتي:

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت”.

“اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب”.

اللهم يا ربنا نسألك أن تسلمنا لشهر رمضان الفضيل وأن تسلمه منّا متقبلًا يا كريم، اللهم اجعله لا ينقضي إلى أن تكتب لنا مغفرةً خالصةً تجعلنا فيها في زمرة الصالحين والشهداء والصديقين يا رب العالمين”.

“اللهم أهلّ هلال شهر رمضــان المبارك علينا وسلمنا له وبلغنا إيّاه وقد عفوت عن سيئاتنا وغفرت ذنوبنا، اللهمّ واكتب لنا أن نكون من المتحابين فيك مع أهلينا وأحبتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين”.

كيفية الاستعداد لشهر رمضان المبارك

بعد أن تعرفنا على الأدعية التي يمكننا الدعاء بها في نهاية شهر شعبان، يمكننا التعرف على كيفية الاستعداد في شهر رمضان المبارك، في ذلك الشهر، يجب أن نستغله جيدا في الأعمال الخيرية والجهاد، سنعرض لكم كيفية تحقيق ذلك من خلال فيما يلي: