ما هي آخر مستجدات أسعار السلع الأساسية؟ إليك التفاصيل

أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية من أجل شراء كل ما يحتاجون إليه من سلع مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيت قبل دخول شهر رمضان المبارك، حيث شهدت مصر في الفترة الأخيرة عن وجود ارتفاع في الأسعار في الكثير من المنتجات، إضافة إلى أن يوم الأربعاء ارتفع كيلو الفول بنسبة خمسة جنيهات، أيضاً العدس نفس القيمة، اليوم سنقدم لكم أسعار جميع السلع مع معرفة تكلفتها في التموين.

أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

شهدت مصر عن ارتفاع أسعار جديدة في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو السكر إلى 35 و45 في بعض المناطق بعد أن قل سعره إلى 27 جنية، بالرغم من ذلك تبيع بعض المحلات كيلو السكر بقيمة 27 جنية، لكن بشرط شرائهم كيلو فقط.

تصرف وزارة التموين في مصر بصرف كيلو السكر على البطاقة بقيمة 12.60 جنية، زجاجة الزيت 800 جرام، بسعر 30 جنيها، كما وصل كيلو الأرز في السوق إلى 35.56، بعض المناطق يقومون ببيعه بين 33.71 و 38.32 جنيه.

صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن الوحدات تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض اهلا رمضان، بتخفيض يصل إلى 30%، بجانب وجود الكثير من منافذ بيع وعرض السلع الغذائية من أجل سد احتياجاتهم، كل ذلك من خلال تدعيمات الرئيس السيسي من أجل توفير كل سبل الراحة للمواطنين.

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، سوف يكون هناك تحديد لسعر سلعة بداية من شهر مارس القادم الذي سيلزم به القطاع الخاص.