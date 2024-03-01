“قبضك هاينزل أمتي”… رابط الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وشروط صرف الرواتب

في الآونة الأخيرة زاد اهتمام المواطنين في العراق بالبحث عبر محركات البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، حيث أعلنت الجهات المسؤولة في العراق أن رواتب المتقاعدين لشهر مارس سيتم صرفها في الأول من هذا الشهر إذا كان هذا اليوم غير يوم عطلة رسمية في العراق، لقد أكدت وزارة المالية العراقية زيادة رواتب المتقاعدين لمواجهة التحديات الاقتصادية، عادة تُصرف رواتب المتقاعدين وفقا لقرارات وزارة المالية في بداية كل شهر ميلادي ما لم يتزامن ذلك مع عطلة رسمية، في هذا المقال سوف نعرض الموعد الدقيق لصرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس ورابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة.

رابط الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين

تعمل الحكومة العراقية جاهدة في مساعدة المواطنين خاصة المتقاعدين داخل البلاد، يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين، ولمعرفة موعد الصرف يجب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب التوجه الى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

ثم قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط علي زر الاستعلام.

شروط صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

هناك بعض الشروط التي يجب الوفاء بها عند تقديم طلب للحصول على راتب التقاعد، هناك بعض الشروط العامة التي وضعتها الهيئة العامة للتقاعد وتكون غالباً مشتركة في معظم أنظمة التقاعد، تشمل متطلبات مثل: