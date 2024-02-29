“وحش الهواتف المحمولة” مواصفات هاتف ايفون 14 بروماكس iphone 14 pro max وسعره الحالي في السعودية

من أفضل أنواع الموبايلات الحديثة التي تتمتع بإمكانيات عالية وسعر معقول موبايل ايفون 14 بروماكس، فهو خيار مثالي لمن يبحثون عن جمال الشكل مع الجودة وقوة الأداء، ومحبي أجهزة الآيفون ومن اعتادوا على استخدامها من قبل لا يستطيعون التعامل مع غيرها من الموبايلات الأخرى بنظام الأندرويد، لذا عندما يريدون شراء هاتف جديد يبحثون في عدد اجهزة محدودة، وفي هذا المقال سنقدم لكم سعر ومواصفات iphone 14 pro max.

ما هي مواصفات ايفون 14 برو ماكس؟

موبايل ايفون 14 بروماكس له العديد من المميزات التي تجعله من أفضل الموبايلات الحديثة من فئة الايفون، والايفون بشكل عام له يتمتع بنظام أمان عالي فلا يمكن اختراقه بسهولة، كما أنه خفيف الوزن وشكله جذاب، وبالنسبة لمواصفات ايفون 14 برو ماكس فنستعرضها لكم في السطور التالية :

حجم شاشة الموبايل كبير نسبيا حيث يبلغ مقاسها 6.7 بوصة.

صورة الشاشة عالية الدقة وتبلغ دقتها 1242×2688.

لا يمكن أن تتعرض الشاشة للخدوش لأنها محمية بطبقة من السيراميك.

هذا الجهاز مقاوم للماء فيمكن لمستخدمه النزول به للمسبح بعمق متر لمدة نصف ساعة دون أن يصاب الهاتف بأي أضرار.

معالج الهاتف هو apple A16 bionic ويتميز بالقوة والسرعة الفائقة مقارنة بالمعالج السابق.

رامات الهاتف 6 جيجا بايت، ويتوافر بمساحات تخزين متعددة تصل حتى 1 تيرا بايت.

الكاميرا الخلفية ثلاثية تعمل الأساسية منهم بدقة 48 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 12 ميجا بكسل.

بطارية الجهاز تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي وتبلغ سعتها 4323.

الهاتف متوافر بعدة ألوان مميزة وهي الذهبي والفضي والبنفسجي الغامق والرمادي الغامق.

ما هو سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية؟

يختلف سعر ايفون 14 برو ماكس حسب سعة التخزين بالهاتف، وأعلاهم سعرا الذي تبلغ مساحته 1 تيرا بايت ويبلغ سعره 7699 ريال سعودي، أما سعة 512 جيجا فيبلغ سعره 6299، وسعر الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا 4921 ريال، وأقلهم سعرا هو ما تبلغ مساحة التخزين به 128 جيجا بايت ويبلغ سعره 4420 ريال.