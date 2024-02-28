“رابط مباشر” منصة مظلتي spa.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وأهم الشروط المطلوبة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، تعتبر وزارة العمل العراقية جاهزة لتحسين أوضاع المواطنين العراقيين من خلال جهود متواصلة في توفير دعم الرعاية الاجتماعية، يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدًا من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة لضمان رفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، رغم تأخر إعلان أسماء المشمولين بالبرنامج، يحق للمتقدمين العراقيين الاستفسار والاطلاع على قوائم الأسماء، يمكنهم ذلك عبر اتباع الخطوات التفصيلية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةن هذه الخطوات تسهل على المواطنين الحصول على المعلومات الضرورية للاستفادة من البرنامج والاستمتاع بفوائد دعم الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حتى اللحظة، لم تصدر وزارة العمل العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 على مستوى العراق، ومع ذلك، يمكن للمواطنين الراغبين في التحقق من الأسماء والاستفادة من البرنامج اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع منصة مظلتي في العراق.

اضغط على عبارة “استفسار”.

ستُطلب من جميع المتقدمين إدخال رمز التحقق للحصول على النتائج.

قم بإدخال جميع المعلومات الشخصية في الحقول المخصصة.

انقر على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

بعد ذلك، يمكنك البحث عن اسمك ضمن القوائم التي تم تنزيلها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

باستكمال هذه الخطوات البسيطة، يمكن للمتقدمين العراقيين التأكد من مشموليتهم في برنامج الرعاية الاجتماعية والتمتع بفوائد الدعم المقدم من الحكومة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024

يشترط في المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية أن يحملوا الجنسية العراقية.

يجب على المتقدمين تقديم إثبات لدخلهم الشهري كجزء من معايير التأهيل للبرنامج.

يُفضل أن يكون عدد المتقدمين للبرنامج لا يقل عن أربعة أشخاص.

يُسمح للرجال بتقديم طلباتهم إلكترونيًا في الفترة العمرية من 18 إلى 60 عامًا.

يُفضل تحديد الفترة العمرية المناسبة للمرأة للتقديم بين 15 و55 سنة، بهدف الاستفادة الأمثل من دعم الرعاية الاجتماعية.

تلك الشروط تهدف إلى تحديد المعايير الأساسية للتأهل لبرنامج الرعاية الاجتماعية، مما يسهل على المتقدمين فهم الشروط والاستعداد لتقديم طلباتهم بشكل صحيح وفعّال.