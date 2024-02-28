pdf قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكتروني في كل المحافظات العراقية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الكثير من الاشخاص يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي طال انتظارهم لها، حيث لاتزال أعمال فحص الطلبات المقدمة مستمرة على قدما وساق في عموم المحافظات لتتمكن الوزارة وموظفيها من اختيار من تنطبق عليهم كافة الشروط المعلنة سابقا، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، فتابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وكشفت وزارة العمل سابقا النقاب عن طريقة الاستعلام اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، موضحة أنها مثل الوجبات السابعة يتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني، وبعدها يتم الكشف عن المبلغ المقرر صرفه لكافة المستفيدين، واليكم طريقة تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكرونية في عموم المحافظات العراقية:

قم بالولوج إلى منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالدخول إلى برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بالضغط على اسم محافظتك:”الكرخ، الرصافة، النجف، القادسية، كركوك،…”.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.

اضغط على زر الاستعلام.

الآن ستظهر لك كشوف المشمولين المقبولين للحصول على الدعم.

قم بالضغط على كلمة تحميل الكشوف ليتم تنزيلها على جهازك.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن كشوف المشمولين بالرعاية الاحتماعية 2024 الوجبة السابعة قريبا وقبل حلول الشهر الكريم، ليتم الصرف لجميع المستحقين ليتمكنوا من شراء ما يريدون من سلع اساسية، وذلك وفقا لتطبيق عدة شروط على رأسها: