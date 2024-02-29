“فرحي عيالك وحمليها”.. تردد قناة كراميش الجديد على نايل وعرب سات 2024 بجودة مرتفعة.. اضبطها الان.!!

تردد قناة كراميش هو موضوع يشغل بال الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، ولا شك أنها تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في عرض برامج الأطفال والبرامج الترفيهية التي تستهدف الفئة العمرية الصغيرة، إذا كنت تبحث عن تردد قناة كراميش، فإننا هنا لمساعدتك في العثور على المعلومات الصحيحة.

تردد قناة كراميش

قناة كراميش تعتبر واحدة من القنوات الفضائية العربية التي تعمل بشكل دائم على إرضاء جمهورها من خلال تقديم محتوى متنوع وجذاب، ومن أجل الاستمتاع بمشاهدة برامجها وعروضها المميزة، يحتاج المشاهدون إلى معرفة تردد القناة على أجهزتهم، سواء كانت القناة تبث بنظام النايل سات أو عرب سات، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش الجديدة عبر النايل سات عند ضبطها

التردد على 11430.

ومعدل الترميز على 27500.

واستقطاب رأسي.

تصحيح الخطأ 5/6

أما عبر العرب سات فيمكنك متابعة القناة عند ضبط

التردد على 11390.

ومعدل الترميز على 27500واستقطاب عمودي.

بالإضافة إلى معامل تصحيح الخطأ 6/5 لتجربة مشاهدة مثالية.

بعض مميزات قناة كراميش