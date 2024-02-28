“حد أدنى 4000 دولار”.. التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي

اكتظت محركات البحث من قبل المواطنين بالبحث حول كيفية التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024، وذلك بعدما أعلن المصرف الوطني الليبي عن إتاحة الفرصة لحجز العملات الأجنبية، والذي من خلالها يحصل المواطنون الراغبون في الشراء بالدولار على تسهيلات لهذه العملة، ووفر المصرف رابط من خلاله يتم التسجيل بسهولة عبر إرفاق كافة البيانات اللازمة، كما أنه يمكن لجميع الجهات المعتمدة الحصول على العملات الأجنبية، ولكن وفقًا لبعض الشروط والمعايير.

موعد فتح الحجز في منظومة الأغراض الشخصية

أعلن المصرف الليبي عن بدء تفعيل حجز العملات الأجنبية يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024، وذلك في تمام الساعة 8:30 صباحًا، ويمكن لمن توافرت به الشروط التسجيل عبر رابط منظومة الأغراض الشخصية.

خطوات التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024

التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024 يلزمه القيام ببعض الخطوات المتسلسلة والبسيطة ليتم التسجيل بشكل صحيح:

الولوج إلى مصرف ليبيا المركزي.

القيام بتسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.

إدخال كل من الرقم القومي الخاص بك ورقم هاتفك.

إدخال رقم جواز السفر ويلزم أن يكون ساري المفعول.

اضغط على التبويب الخاص بالتحقق أنك لست روبوت.

من قائمة الخدمات، اختر حجز العملة الأجنبية للأفراد.

كتابة قيمة العملة التي ترغب في الحصول عليها.

تحديد البنك الذي تتبع له.

النقر على أيقونة ” تأكيد الحجز”.

شروط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024

وضع المصرف الليبي بعض الشروط التي يُحدد بها المتقدمين على حجز العملات الأجنبية، وتمثلت هذه الشروط فيما يلي: