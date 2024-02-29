أخبار مصر
“قبل شهر رمضان”.. حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في شهر مارس 2024
في هذا السياق، بدأت وزارة التموين صرف مقررات شهر مارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 27 فبراير، حيث تم استعداد 40 ألف نقطة تموينية على مستوى الجمهورية لصرف هذه المقررات إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، وذلك استعدادًا ليوم الخميس القادم.
أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024
تسجل الأسعار كالتالي:
- سكر معبأ بوزن 1 كيلوجرام بقيمة 12.60 جنيه.
- زيت الخليط بحجم 800 مل بقيمة 30 جنيهًا.
- علبة مرقة الدجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة بوزن 800 جرام بقيمة 14.00 جنيه.
- مكرونة بوزن 400 جرام بقيمة 7 جنيهات.
- عدس مجروش بوزن 500 جرام بقيمة 21 جنيهًا.
- فول معبأ بوزن 500 جرام بقيمة 9.00 جنيه.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك بوزن 1 كيلوجرام بقيمة 18.00 جنيه.