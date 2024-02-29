“قبل شهر رمضان”.. حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين في شهر مارس 2024

بعد انتشار أنباء عن صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين لشهر مارس 2024 بقيمة 100 جنيه، ينتظر قطاع واسع من المواطنين بفارغ الصبر صرف السلع التموينية خلال هذا الشهر، وفي هذا السياق، أدلى الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بتصريحات حول هذا الإجراء، وأوضح الدكتور كمال أن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه ستتم وفقًا للموازنة العامة التي تحددها مجلس الوزراء، حيث تُخصص لوزارة التموين مبلغًا إجماليًا قدره 127 مليار جنيه سنويًا، وتُقسم هذه الأموال بين دعم الخبز المدعم “العيش البلدي” بمبلغ 90 مليار جنيه، وبرامج التموين الأخرى بمبلغ 36 مليار جنيه.

حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين

أكدت الوزارة على عدم صحة الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف 100 جنيه للفرد على البطاقة التموينية، وقد أكدت الوزارة أنه لا توجد أي زيادة على السلع التموينية لشهر مارس 2023، مؤكدةً أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أنه في حالة وجود أي زيادة على السلع التموينية، سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة، تأكيدًا على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، وطمأنت الوزارة المواطنين بأنهم سيتم إعلامهم بأي تغييرات رسمية تتعلق بالدعم التمويني عبر القنوات الرسمية.

موعد صرف مقررات مارس

أكد المتحدث باسم وزارة التموين عدم وجود تطورات جديدة بشأن زيادة الدعم على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الوزارة ليست الجهة المختصة في هذا الشأن، بل هو من اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء.