خصومات كبيرة تصل إلى 3100 جنيه.. هاتف شاومي Xiaomi أفضل بديل الايفون بمواصفات وسعر مميز الحق اشتري

شاومي من أبرز أنواع الموبايلات الحديثة في وقتنا الحالي، حيث استطاعت خلال سنوات قليلة منافسة أكبر الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة، وجذبت ملايين العملاء من جميع أنحاء العالم، والذين أعربوا من خلال التجربة عن تفوق الشركة في إصدار هواتف متطورة وذات إمكانيات عالية، وسنتحدث في هذا المقال عن أحد منتجات شركة شاومي وهو موبايل شاومي 14 الذي يتمتع بمميزات فائقة، ويمكن للعملاء الحصول عليه بخصم كبير.

مواصفات هاتف شاومي 14 Xiaomi

شاشة جهاز شاومي تبلغ مساحتها 6.36 بوصة.

تتمتع الشاشة بجودة عالية وصورة بالغة الوضوح وألوان ساطعة، وتصل دقة الشاشة الى 1.5k.

معالج هاتف شاومي 14 قوي وسريع يمكن العميل من استخدام الهاتف بسلاسة مهما بلغت مهامه صعوبة دون أن يتعرض للتهنيج أو البطء.

كاميرا الهاتف تصل دقتها الى 50 ميجا بيكسل، ويمكن التقاط الصور بعدسات الهاتف من زوايا متعددة.

الصور التي لا يلتقطها الهاتف لا تكون مهتزة بسبب خاصية دعم مثبت الصورة البصري.

البطارية تستمر لأطول فترة ممكنة حتى مع التشغيل المستمر للهاتف بسبب سعتها التي تصل الى 4610 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة تصل الى 90 وات وبذلك يمكنك استخدام هاتفك باستمرار دون انقطاع لفترة طويلة.

وسائل الأمان متعددة بالهاتف حيث يمكنك قفله باستخدام بصمة الأصبع أو غيرها من وسائل حماية الهاتف.

يتميز الهاتف بصوته العالي والنقي حيث يدعم خاصية مكبر الصوت العميق.

سعر هاتف شاومي 14 Xiaomi بعد الخصم

يمكن الان لمن يريد شراء جهاز شاومي 14 أن يحصل عليه بخصم رائع، حيث أن موقع Giztop المتخصص في بيع الأجهزة الذكية أون لاين يقدم خصم لفترة محدودة على هاتف شاومي 14 بقيمة 100 دولار، وهذا الخصم بالجنيه المصري يبلغ 3100 جنيه، لذا فإن العميل الذي سيشتريه بالخصم سيحصل عليه بسعر ممتاز بالنسبة لإمكانياته الفائقة.