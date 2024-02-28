نزلها عندك بسرعة واتفرج مع صحابك على مباراة القمة عبر “تردد قناة الأهلي 2024”

تعتبر قناة الاهلي المصري هي من أهم وأشهر القنوات التي تقوم بنقل أحدث المباريات الرياضية بجودة عالية من الإنتاج والتغطية الإعلامية الشاملة حيث ان القناة ايضا تقوم بنقل التحليلات والتوقعات من قبل الخبراء في ذلك وتقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة حيث أنها تحظى على شعبية كبيرة جدا بسبب المحتوى المتميز الذي تقدمه القناة ويمكنكم الاطلاع على التردد الحالي لقناة الاهلي لعام 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

تردد قناة الأهلي 2024

يمكنكم الحصول على التردد الحالي لقناة الأهلي ومتابعة أشهر المباريات الرياضية من خلال شاشتها فقط استخدام ريموت التحكم عن بعد ادخال بيانات القناه الموضحة في النقاط التالية على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة الأهلي.

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

من هو صاحب قناه الأهلي

في البداية قامت شركة برزنتيشن سبورت وهي المسؤولة عن القناة حاليا وهي مسؤولة عن القناة منذ منتصف عام 2016 حيث تتولى شركة لايف إدارة تطوير القناة حيث ان النادي الاهلي المصري هو من اشهر الاندية في العالم العربي ويعتبر هو واحد من أنجح الفرق التي تقدم كرة القدم في قارة أفريقيا وتم تأسيس النادي منذ عام 1907 في مدينة الجيزة حيث أنه حقق العديد من البطولات الدولية والمحلية على مدار تاريخه الطويل.