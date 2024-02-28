موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية للاستعداد لمواجهة الزمالك 2024

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر عن موعد سفر بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للاستعداد والتجهيز للقائه مع فريق الزمالك في نهائي كأس مصر 2024، لنتعرف على المزيد من التفاصيل في الفقرات التالية، تابعونا.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية

فقد أستقر الجهاز الفني على موعد سفر بعثة الأهلي إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مساء يوم الأربعاء المقبل 6 مارس 2024، وذلك بهدف الاستعداد لمباراة النهائي في كأس مصر 2024 ضد فريق الزمالك، حيث تم إتخاذ قرار بالقيام بتدريب واحد أو تدريبين في المملكة العربية السعودية قبل خوض المباراة النهائية مع فريق الزمالك.

موعد مياراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

فقد أعلن اتحاد كرة القدم المصري في وقت سابق أن المملكة العربية السعودية ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2024 التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك وذلك لأول مرة في تاريخ إنطلاق البطولة، حيث سنطلق صافرة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات والساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب العربي.

في حال انتهاء الوقت الأساسي للمباراة بالتعادل سواء سلبي أو إيجابي، سيتم لعب الأشواط الإضافية لمدة 30 دقيقة، وإذا استمرت حالة التعادل سيضطر الفريقان للعب ركلات الترجيح لحسم بطل كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النهائي

من المقرر أن تنقل أحداث المباراة النهائية في كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية، وقناة الرياضية السعودية وكذلك قناة إم بي سي مصر.