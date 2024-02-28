“ثبتها الآن”… تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 لمتابعة أحدث المسلسلات التاريخية والدراما التركية

إلى العديد من محبي ومتابعي الدراما التاريخية وخاصة الدراما التركية ومن يبحثون عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لمتابعة أحدث المسلسلات التركية والتاريخية، وتعتبر قناة الفجر الجزائرية من بين القنوات المميزة التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين نظرا لتنوع محتواها وجودته العالية، وبالإضافة إلى ذلك تمتاز القناة بأنها مجانية، مما يجعلها وجهة مثالية للمتابعة بدون الحاجة لدفع أي رسوم مالية، من خلال السطور التالية في هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال ادخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عرب سات

كما أنه يمكن تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: عالية الوضوح (HD).

طريقة ضبط التردد على الجهاز

يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد من خلال الخطوات التالية: