تعديل من اتحاد الكرة بشأن تغير موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك! .. أعرف المعاد الجديد امتى

من أكثر النوادي شهرة في مصر هو النادي الاهلي ونادي الزمالك ومنذ ان تم الاعلان عن موعد مباراة النادي الأهلي ضد النادي الزمالك ويتساءل العديد من الناس عبر موقع التواصل الاجتماعي عن الموعد الذي سوف يتم فيه عرض المباراة وينتظر الجمهور المباراة تشويق كبير جدا موعد المباراة حتى يشجع كل جمهور الفريق الذي يحبه تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على الموعد الذي سوف يتم عرض مباراة الاهلي ضد الزمالك به.

موعد عرض مباراة الأهلي ضد الزمالك

تم الإعلان بيبقوا مؤخرا أنه سوف يتم إقامة مباراة الأهلي ضد الزمالك في المملكة العربية السعودية وسوف يتم عرض المباراة على شاشات التلفزيون في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر والساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 10:00 مساء بتوقيت الامارات وسوف يتم اقامة المباراة واذاعتها مباشرة عبر القنوات الحاصلة على حقوق إذاعة المباراة تلفزيونية وسوف يتم اقامة هذه المباراة لتحديد من سوف يفوز بكأس مصر من بين الأهلي والزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الزمالك

يمكن لجميع المتابعين مشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك من خلال القنوات الموضحة في النقاط التالية: