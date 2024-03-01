“الجدول نزل خلاص”.. موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وماهي مواصفات ورقة الامتحان

تم إثارة جدل كبير في الساعات الأخيرة بسبب تداول شائعات تزعم تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، والإعلان عن جدول الامتحانات الجديد لنفس العام، أعلن وزير التربية والتعليم عن تحديد تاريخ امتحانات الثانوية العامة، والذي قرره الوزير رضا السيد حجازي، وأصدر توجيهات للتحضير المبكر للامتحانات، وكانت وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن نشر جدول الامتحانات في بيان سابق، ويتم عرضه على اتحاد طلاب الوزارة للتأكد من مناسبته لصعوبة المواد والأوقات المناسبة للامتحانات، قبل إجرائها.

موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

وقد أفصحت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع التي ستجرى قبل عيد الأضحى، طبقاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم، ستبدأ المواد غير المضافة للمجموع في العاشر من يونيو المقبل، بينما ستكون الامتحانات الأخرى المضافة للمجموع يوم السبت الموافق لـ 22 من يونيو.

حيث أكد وزير التربية والتعليم أن جداول امتحانات الثانوية العامة يتم اقتراحها من قبل اتحاد الطلبة، وأشار إلى أن الجدول النهائي سيتم عرضه قريبًا، وذلك في الوقت الذي يتزامن مع انتهاء استمارة الثانوية العامة في 22 فبراير. ومن الآن فصاعدًا، تستعد وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة.

وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي حدده وزارة التربية والتعليم، سيبدأ امتحان الثانوية العامة لعام 2024 الدور الأول يوم السبت 22 يونيو 2024، بينما سيبدأ امتحان الدور الثاني من يوم السبت 24 أغسطس 2024.

ماهي مواصفات ورقة الامتحان لعام 2024