جدول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 2024 “أعرف المعاد الجديد امتى بعد اخر تعديل”

تتزايد عمليات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي كرة القدم عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة الاهلي ضد الزمالك التي سوف يتم عرضها يوم الجمعة الموافق 8 مارس عام 2024 حيث انه هناك العديد من القنوات التي سوف تقوم بنقل هذه المباراة يمكنكم الإطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي ضد الزمالك يوم الجمعة الموافق 8 مارس لعام 2024 على قناة أون تايم سبورت الذي تقوم بنقل جميع المباريات الرياضية مباشرة عبر شاشتها مجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية وبجودة عالية فقط قم بكتابة بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية باستخدام ريموت التحكم وانقر على أيقونة التنزيل سوف يتم تثبيت القناة ويمكنكم مشاهدة المباراة مجانا:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناه الاهلي

تنقل قناة الاهلي جميع المباريات الحصرية عبر شاشتها بجودة عالية ويمكنكم تنزيل التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات من خلال بيانات القناة الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11746.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناه الزمالك

يمكن لجميع منتظرين مباراة الأهلي ضد الزمالك مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة الزمالك الموضح ترددها في النقاط التالية :