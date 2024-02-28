استعد “يا تلحق تلم المنهج ياهتسقط”!! جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 اتطبق رسميًا

يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن الجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات طلاب الثانوية العامة الترم الثاني للعام الدراسي 2023 و 2024 حيث أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بالإعلان عن الجدول منذ بداية العام وكان يبين الجدول العام الدراسي بالكامل من امتحانات واجازات وبدء الدراسة مرة أخرى ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الجدول المعلن عنه تابعوا معي.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة حيث أنه تم الإعلان عن أن أول أيام الإمتحانات يكون يوم السبت الموافق 22 يونيو عام 2024 حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قامت بالإعلان ان ميعاد نزول جدول امتحانات الثانوية العامة الادبي والعلمي سوف يتم في بدء الفصل الدراسي الثاني حيث تبدأ الوزارة الآن في تجميع مقترحات الطلاب عن الجدول الامتحاني وتأتي هذه الاقتراحات من خلال الممثل الشرعي الوحيد للطلاب وهو إتحاد طلاب المدارس في جمهورية مصر العربية ويأتي ذلك تمهيدا عن ميعاد نزول جدول الإمتحانات للثانوية العامة الأدبي والعلمي في شهر فبراير عام 2024 .

التقييم في امتحانات الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن بعض الأوراق والرسوم التي يتم طلبها للتقديم في امتحانات الثانوية العامة ويمكنكم الاطار عليها من خلال النقاط التالية: