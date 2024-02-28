استقبل حالًا “تردد قناة CBC دراما 2024” متاح على جميع الأقمار الصناعية .. هتتفرج على المسلسلات الرمضانية براحتك

يبحث المواطنون عن تردد قناة CBC دراما ومن الجدير بالذكر أن هذا التردد الخاص بهذه القناة من الترددات الأهم التي تنقل المسلسلات الدرامية المختلفة، ومن المعروف عن تلك القناة أنها تبث عدد لا حصر له من أجمل وأروع المسلسلات الرمضانية، لذا يرتفع البحث عليها، وفيما يلي سنتعرف سويًا على جميع ما يخص هذا التردد.

تردد قناة CBC دراما

من الجدير بالذكر أن هذه القناة تبث عدد كبير للغاية من المسلسلات الرمضانية سنويا، وتقوم هذه القناة ببث المحتوى المتعلق بها بشكل مجاني، كذلك أن تردد هذه القناة تنقل المحتوى المتعلق بها بأعلى جودة وقد تم بث أول بث لتلك القناة بشهر رمضان الكريم في سنة 2011 وهذا كان بمكانة ثاني قناة تتبع شبكة سي بي سي هذا بجانب أن القناة غير مختصرة على بث المسلسلات الدرامية لكنها تضمنت أيضا مسلسلات التاريخية بالإضافة إلى أنها تقوم ببث المسلسلات القديمة، وفيما يلي تردد القناة:

التردد 11785

معدل الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات.

خطوات ضبط تردد قناة CBC دراما

قناة CBC دراما تتسم بعدد لا حصر له من السمات، من ضمنها أنها تعرض المحتوى بصورة مجانية، كما أنها تعرض المحتوى بأعلى كفاءة، هذا بجانب أنها تبث المحتوى طوال اليوم، وغيرها من السمات الأخرى، ويمكن تنزيل القناة باتباع التالي: